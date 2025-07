Mari Palma revela como namoro com humorista começou: 'Muito forte'

A jornalista Mari Palma falou sobre o namoro com o humorista Osmar Campbell, com quem assumiu o relacionamento no último Dia dos Namorados

A jornalista Mari Palma está vivendo um novo amor! Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, nesta quinta-feira, 3, ela falou sobre o namoro com o humorista Osmar Campbell, com quem assumiu o relacionamento no último Dia dos Namorados.

E a jornalista relembrou como começou o romance. "Já tínhamos nos esbarrado em alguns eventos, mas não nos conhecíamos de fato. Tínhamos amigos em comum e, eventualmente, começamos a nos encontrar mais. Começamos uma relação de amizade muito forte, nos conectamos muito na conversa", iniciou.

Em seguida, contou como a amizade evoluiu. "Passávamos horas e horas conversando pela internet, mas não tinha nada. Era só uma pessoa com o mesmo senso de humor que eu, que era interessante e inteligente. E aí essa amizade foi evoluindo para algo que nem sabíamos direito o que era ainda, porque nem me passava pela cabeça ficar com ele".

E complementou: "Foi acontecendo. Fomos nos questionando, entendendo se era namoro e o que queríamos ou não. Mas acho que o grande diferencial nosso foi justamente ter começado como uma amizade, que se mantém até hoje. Fiquei muito feliz por termos evoluído para isso e estamos muito felizes".

Ainda durante o papo, ela falou sobre a decisão de assumir o relacionamento publicamente. "Algo que eu não queria era assumir uma relação logo no início, ou durante a construção, nos altos e baixos, porque isso é comum de acontecer. Quis construir essa relação no privado o máximo possível. Mas as pessoas são tão queridas comigo na internet, e essa é uma parte da minha vida que eu queria que elas soubessem também. Queria viver com elas essa minha felicidade", pontuou.

Quem é Osmar Campbell?

Osmar Campbell acumula cerca de 162 mil seguidores em suas redes sociais e é um comediante nascido no Pará que reside em São Paulo. Ele se formou em Direito no CESUPA (Centro Universitário do Estado do Pará), mas trabalha como roteirista, focado em humor para TV e internet, e humorista.

Conforme informações de seu perfil no LinkedIn, ele inicou sua carreira em Junho de 2008, em Belém-PA, criando o "Em Pé Na Rede", o primeiro grupo de comédia stand-up e improvisação do norte do Brasil. Além disso, já participou diversos de programas televisivos como Tudo É Possível, Praça É Nossa, Agora É Tarde e Fantástico.

