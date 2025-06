Mari Maria revela que filho pediu para ser gravado: ‘Estava feliz’

A influenciadora Mari Maria desabafa após receber críticas sobre a exposição do filho e esclarece a situação; saiba os detalhes!

Na manhã desta sexta-feira, 6, Mari Maria usou as redes sociais para desabafar após receber críticas por compartilhar um momento do primogênito, Davi, tomando banho. A influenciadora explicou que a ocasião foi muito especial e marcante tanto para ela quanto para o filho, e lamentou os comentários negativos feitos por alguns internautas.

"O Davi pediu pra gravar aquele vídeo, e ele já tem sensibilidade com algumas texturas. E ele queria gravar por conta daquela textura do produto no cabelo. Eu estava toda feliz postando, mas vi os comentários e comecei a chorar muito. Eu não me aguentei e já fui gravar" , revelou a influenciadora.

Impacto das Críticas

Ao refletir sobre sua trajetória nas redes sociais, Mari Maria explicou como a maternidade transformou sua forma de se expor online. "Eu acho que, em relação à maternidade, foi uma soma. Eu comecei na internet mostrando maquiagem e mostrei minha vida pessoal, principalmente com a minha sobrinha na época. Eu amava gravar com ela, ela amava gravar. Então eu mostrava de uma forma divertida", contou a influenciadora. No entanto, contou que tudo mudou com o nascimento do primogênito. "Até lá em casa é um tabu falar de vários assuntos e eu tive que buscar ajuda de outras formas" , desabafou.

Ao comentar as críticas que recebeu sobre a exposição do filho, na última quinta-feira, 5, Mari Maria relembrou como já lidou com julgamentos anteriormente, especialmente após se tornar mãe. "Aquilo foi muito sensível pra mim. Então eu parei de mostrar os meninos de uma forma mais contínua, até porque eu queria que eles gostassem disso como era com o meu sobrinho”, confessou.

“E pra mim, todos os comentários eram válidos igual pra minha maquiagem. Eu sou de ler os comentários. E aí eu lia, tentava ajustar, melhorar, mas eu me sentia muito julgada. Doía, só que eu não falava. Quando você posta um vídeo na internet... Em relação às minhas maquiagens, eu sempre sou muito tranquila. É muito difícil você me ver chateada porque alguém falou mal da minha maquiagem. Eu sempre tive uns comentários bem pesados em relação às minhas sardas, mas eu nunca me incomodei", completou.

Mari Maria confessou que, ao compartilhar momentos com os filhos, passou a sentir os ataques de forma mais intensa. “Com os meninos entrou em um lugar muito diferente, começou a me doer muito. [Ao ponto] de eu chorar, ficar chorando horas por conta de comentário. E isso nunca aconteceu. E ontem foi muito dolorido pra mim", comentou.

