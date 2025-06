Mari Maria aparece aos prantos após receber críticas sobre maternidade: 'Pessoas são maldosas'

A influenciadora Mari Maria desabafa após ser criticada por compartilhar momento com o filho nas redes sociais; entenda o que aconteceu!

Mari Maria, de 32 anos, apareceu aos prantos em suas redes sociais nesta quinta-feira, 5, após receber duras críticas pela exposição do primogênito em um vídeo recente, em que mostrava o momento em que está dando banho no filho. Abalada, a influenciadora desabafou sobre o quanto o mundo tem se tornado cada vez mais tóxico e cheio de julgamentos.

Em meio às lágrimas, a influenciadora desabafou sobre os julgamentos que enfrenta diariamente como mãe e criticou a maldade das pessoas. “Parei de expor muito por conta dos julgamentos diários. As pessoas são maldosas, mãe está sempre errada! Ser mãe é padecer no paraíso, já dizia minha sogra! Tantas coisas normalizadas, tantas coisas mais sérias a serem ditas, mas, para algumas pessoas, o que as conforta é jogar pedra no que é mais fácil e não ver o problema real e combater de frente” , confessou.

Mari Maria, muito magoada, confessou suas inseguranças e a dor causada pelos julgamentos. “Toda vez que eu exponho minha maternidade aqui, eu sou muito julgada por outras mães. Isso machuca muito porque eu não sei ser mãe. Eu estou tentando ser a melhor mãe que eu posso ser”, afirmou a influenciadora.

Confira o desabafo da influenciadora:

Mari Maria desabafa após receber críticas sobre exposição do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Mari Maria desabafa após receber críticas sobre exposição do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Mari Maria desabafa após receber críticas sobre exposição do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Mari Maria?

Mariana Maria de Neiva Couto, de 32 anos, mais conhecida na internet como Mari Maria, é uma influenciadora de maquiagem natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Com seu conhecimento no universo da beleza, ela criou a própria marca de cosméticos, que hoje é referência no mercado.

Mari Maria é mãe de Davi, de 5 anos, e Noah, de 3, frutos de seu casamento com o empresário Rudy Rocha.

Leia também: Eliezer compartilha mudanças com a chegada da paternidade: 'Comecei a planejar'