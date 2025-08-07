Marcus Montenegro amplia movimento pelos veteranos na TV: 'O ator tem que ser 360'

Fundador da Montenegro Talents, Marcus Montenegro defende veteranos na TV e anuncia retorno do Ser Artista Podcast com elenco de peso

Marcus Montenegro, fundador da agência Montenegro Talents, está por trás de uma das campanhas mais relevantes do audiovisual brasileiro nos últimos anos: 'Eu quero veteranos na TV'. A mobilização, que ganhou força nas redes e no meio artístico, denuncia o etarismo no entretenimento e defende o espaço e o respeito ao legado das grandes atrizes que construíram a dramaturgia do país.

Com olhar atento às transformações da indústria artística, Montenegro segue abrindo caminhos para que o talento e a experiência sigam em cena e em destaque com nova temporada de Ser Artista Podcast.

"O público pode esperar sempre grandes artistas de qualidade, com uma verdadeira análise de mercado e de carreira, baseado sempre na formação e na educação", disse em entrevista à CARAS Brasil.

Debate sobre formação e legado no mercado artístico

Conhecido por agenciar grandes nomes da TV e do teatro, Montenegro aposta em um discurso que vai além do entretenimento: ele defende a arte como espaço de resistência e a carreira como fruto de dedicação e estudo.

"O Ser Artista Podcast são verdadeiros masterclasses, onde o artista, depois de assistir à entrevista, com certeza, tem dicas valiosas de carreira, exemplos para ele poder seguir, fazer boas analogias de mercado com as experiências que estão sendo apresentadas, que todos os artistas são consagrados com a carreira sólida, carreiras baseadas na formação, educação, cultura e arte, que esse é o DNA do nosso projeto", declarou.

Para ele, é preciso entender o artista como alguém completo: "E ele agora também é mais amplo, ele não está focado só em atores, diretores e autores, virão também diretores de elenco, cineastas, executivos do setor, a gente vai dar uma visão mais macro de mercado, que é baseada nessa formação do ator, que eu sempre falo que o ator tem que ser 360, e tem que ter uma compreensão de todas as etapas de trabalho do mercado".

Ser Artista Podcast volta com nova temporada e elenco de peso

Com mais de 52 convidados na temporada anterior, o Ser Artista Podcast retorna nesta quinta-feira, 7 de agosto , para mais uma rodada de conversas emocionantes. E a estreia já promete: Ana Beatriz Nogueira abre a temporada como primeira entrevistada.

Outros nomes confirmados são: Isabelle Drummond, Ana Paula Araújo, Carla Marins, Herson Capri, Roberta Miranda, Cláudio Botelhoe Bete Mendes. Os episódios, que emocionaram o público com histórias intensas e bastidores surpreendentes, agora ganham novos contornos e mais profundidade.

A proposta, segundo Marcus Montenegro, é seguir celebrando a dramaturgia, o teatro, o cinema e a música com conversas sinceras e inspiradoras. 'Ser Artista' é mais do que um podcast. É um abraço na alma. Os episódios são lançados todas as quintas-feiras, no canal oficial do YouTube Ser Artista Podcast.

