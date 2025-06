Marcus Buaiz faz declaração apaixonada para Isis Valverde: 'Te amar é escolha'

O empresário Marcus Buaiz usou as redes sociais neste domingo, 02, para celebrar o primeiro mês de casamento com a atriz Isis Valverde

O empresário Marcus Buaiz usou as redes sociais neste domingo, 02, para celebrar o primeiro mês desde a véspera da união oficial com a atriz Isis Valverde. O casal oficializou a união em uma cerimônia intimista em Jarinu, no interior de São Paulo, no início de maio.

Na publicação, ele compartilhou um vídeo do casamento com a atriz e adicionou uma declaração apaixonada. “Ter você na minha vida é a forma mais bonita de acreditar no amor. No amor que acolhe, que soma, que constrói. Você chegou com verdade, com luz, com coragem. E desde então, tudo tem mais sentido”, iniciou ele na legenda da publicação.

E complementou: “Seu jeito me ensina. Sua presença me fortalece. Seu riso me traz paz. Te amar é escolha, é conexão, é reciprocidade. E compartilhar esse amor com os nossos filhos, com a nossa família, é o que torna tudo ainda mais forte. Completamos um mês que estávamos na véspera do nosso casamento”.

Nos comentários, Isis se declarou ao amado: "Uma escolha que se fortalece a cada dia. Que seja leve e que fique o que for de verdade! Te amo".

Como foi a cerimônia de casamento?

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram em uma cerimônia intimista em Jarinu, no interior de São Paulo, no início de maio. O casamento contou com a presença de vários famosos, entre eles, a atriz Sophie Charlotte, o apresentador Marcio Garcia e a sua esposa, Andréa Santa Rosa, o ator Fabrício Boliveira e o DJ Felipe Mar.

Para a cerimônia, Isis surgiu usando um vestido da grife britânica Vivienne Westwood. Segundo à Vogue, o modelo foi inspirado na icônica noiva com os olhos vendados do desfile primavera-verão 1997, da coleção Vive La Bagatelle, e tem um véu em tule com acabamento em renda. Já Marcus escolheu um terno azul-claro. Confira mais detalhes!

Vale lembrar que Isis Valverde e Marcus Buaiz ainda não saíram de lua de mel e os motivos que mantiveram os recém-casados no Brasil até agora foram profissionais. Eles planejam viajar à Itália, na Europa, no próximo dia 5 de junho, segundo informações do Gshow. Leia mais!

