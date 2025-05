Marcus Buaiz exibe look para casamento com Isis Valverde

O empresário Marcus Buaiz mostrou o terno que escolheu para o casamento com a atriz Isis Valverde, que acontece neste sábado (3)

Marcus Buaiz usou as redes sociais na tarde deste sábado, 3, para mostrar o look que escolheu para se casar com a atriz Isis Valverde.

Para a cerimônia intimista, que vai acontecer em Jarinu, interior de São Paulo, o empresário optou por um terno e gravata azul-claro e sapato marrom. "Pronto para o altar! Marcus Buaiz veste look full Boss para a cerimônia de casamento com Isis Valverde, na Ville lá Rochelleu, interior de São Paulo, neste sábado (3)", diz a legenda da publicação.

A produção do noivo foi bastante elogiada. "Lindo o look", disse uma seguidora. "Uau, que lindo", escreveu outra. "Todo estiloso. Muitas felicidades para vocês", falou uma fã. Isis Valverde também deixou um comentário no post, mostrando que aprovou o look do amado. "Coisa linda", disse a atriz.

Nesta última sexta-feira, 2, a atriz surgiu deslumbrante ao surgir usando um vestido branco curto para um ensaio fotográfico pré-casamento. Ao compartilhar as imagens, Isis escreveu um trecho do poema 'Soneto de Fidelidade', de Vinícius de Moraes.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz)

Veja a decoração do pré-casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Nesta sexta-feira, 2, a atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o empresário Marcus Buaiz, de 45, receberam amigos e familiares para a festa de pré-casamento. Os dois, que já se casaram no civil no ano passado, irão realizar a segunda cerimônia neste sábado, 3, no Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo.

A festa de boas-vindas foi feita com a temática italiana, sonho da atriz. A decoração, ao ar livre, contou com tons claros de verde, azul e o branco. A mesa principal foi adornada por limões-sicilianos, louças da marca portuguesa Dfilipa e taças de vidro.

"Hoje Isis Valverde e Marcus Buaiz recebem para uma tarde de welcome do seu casamento. A temática da décor foi italiana como a noiva sonhava. Muitos limões sicilianos, pratos lindos e detalhes em copos azuis", escreveu Dannilo Camargos, decorador responsável em uma publicação no Instagram. Confira!

