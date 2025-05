Marcos Oliveira revela como tem sido sua rotina no Retiro dos Artistas: ‘Voltando à ativa’

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola, abre o jogo sobre sua adaptação à nova casa e a convivência com os novos vizinhos; confira!

Marcos Oliveira, de 69 anos, está morando em uma casa no Retiro dos Artistas, construída com a ajuda de uma doação da atriz Marieta Severo. Cerca de 45 dias após a mudança, ele contou como tem sido a adaptação à nova rotina e à convivência com os vizinhos.

O intérprete de Beiçola, de A Grande Família, desabafou sobre o momento atual e como está encarando essa nova fase. "Estou em paz, tranquilo e voltando à ativa, querendo trabalhar para retomar minha vida e conseguir pagar minhas contas. No início foi estranho, sabe? Porque eu tinha outra convivência, e aqui é uma realidade diferente. Mas é maravilhoso também" , confessou em entrevista à coluna Play.

Marcos também falou sobre as novas amizades que tem feito no Retiro dos Artistas. "Tenho contato com os velhinhos daqui, pessoas interessantes, outro tipo de amizade. Fico muito contente de poder ir tomar café da manhã. Cada um conta uma história. É bem legal, uma convivência muito boa", comentou.

O artista contou sobre a casa que foi construída com a doação da atriz Marieta Severo e demonstrou gratidão à atriz. "A casa é linda, novinha. É um quarto e sala com cozinha americana. Tem todos os eletrodomésticos: micro-ondas, fogão, geladeira… Tem um chuveiro bom, um banheiro confortável, TV, uma cama boa e uma varandinha maravilhosa para ficar do lado de fora. A gente vai se adaptando. Estou muito contente de estar nesta casinha que a Marieta construiu. Agradeço imensamente a ela".

Dificuldades Financeiras

O ator relatou as dificuldades financeiras que vem enfrentando e o apoio recebido de artistas como Tata Werneck e Marieta Severo. "Você vai para um lugar onde fica com um estigma de velho, entende? Então é muito difícil encarar. Mas aí você sente todo o aconchego e o carinho das pessoas. Isso vai aliviando as coisas. A expectativa de chegar aqui foi muito grande".

Ele revelou que chegou a receber uma ordem de despejo devido aos aluguéis atrasados do antigo apartamento. “Foi muito difícil sair do apartamento onde eu estava vivendo. Ainda vou pagar várias prestações do que devo. Deixei vários móveis lá e só trouxe as roupas e os remédios", apontou.

“Estamos aqui, batalhando pela vida, pagando as contas e as dívidas que tive lá fora. Pelo menos, estou em segurança. O Retiro traz uma segurança física e espiritual, no sentido de que você ainda é capaz, que ainda pode fazer coisas” , completou.

