Marcos Oliveira, o Beiçola, passa por transformação no visual; veja o antes e depois

Nesta terça-feira, 13, o ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo seu papel como Beiçola em A Grande Família, da TV Globo, decidiu passar por uma transformação no visual. Isso porque o veterano da atuação colocou uma prótese capilar com o objetivo de rejuvenescer e mostrou o resultado em seu perfil no Instagram.

Ele, que viajou para o Institudo Gold em São Bernardo do Campo, ainda disse que precisou raspar a cabeça: “Vou colocar um cabelo lindo para acabar com essa careca. Vou ficar bonito e minha autoestima vai melhorar para eu poder trabalhar e se divertir”, contou.

Marcos Oliveira passa por transformação no visual - Foto: Reprodução/Instagram

Marcos Oliveira vive no Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, se mudou em abril para o Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O novo lar do ator foi doado por Marieta Severo, que trabalhou com ele no humorístico.

Em vídeo publicado no perfil oficial do Retiro, é possível ver a emoção de Oliveira ao entrar na nova casa. O imóvel conta com cozinha, quarto, sala e banheiro.

"Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, a minha filha de quatro patas. Feliz por saber que a Mel e a Pretas, as minhas filhas mais velhas, estão bem também e num espaço bom e feliz para elas, onde sempre poderei visitar", declarou. Confira!

