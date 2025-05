Marcos Oliveira, o Beiçola, agradece presente enviado por Tatá Werneck: 'Anjo da guarda'

O ator Marcos Oliveira agradeceu um presente de Tata Werneck, que enviou 20 cestas básicas para serem distribuídas entre residentes do local.

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o icônico personagem Beiçola em 'A Grande Família', se mudou recentemente para o Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. E neste domingo, 26, ele apareceu nas redes sociais para agradecer um presente de Tata Werneck, que enviou 20 cestas básicas para serem distribuídas entre residentes do local.

"Oi, Tatá. Muito obrigado pelo apoio ao Retiro dos Artistas. Todos nós aqui precisamos bastante de ajuda, e você tem sido um verdadeiro anjo da guarda para a gente", declarou o artista, em vídeo compartilhado no perfil do Retiro dos Artistas.

O perfil oficial do local também agradeceu o gesto da apresentadora."Tata fez essa linda doação de cestas básicas para os nossos artistas residentes! Um gesto de amor e generosidade que aquece o coração e faz toda a diferença por aqui".

"Gratidão por olhar com tanto afeto pra quem dedicou a vida à arte e à cultura do nosso país. Que seu gesto inspire ainda mais pessoas!", complementaram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RETIRO DOS ARTISTAS (@retirodosartistas.org.br)

Como é a casa de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas?

A nova casa de Marcos foi doada por Marieta Severo, que trabalhou com o artista por cerca de 13 anos na série humorística da TV Globo. Recentemente, o perfil oficial do Retiro publicou um vídeo mostrando detalhes do imóvel.

No registro, é possível notar a grande emoção do ator ao entrar pela primeira vez em seu novo lar. O local conta com cozinha, quarto, sala e banheiro. A casa foi entregue a Marcos Oliveira mobiliada com televisão, sofá, cama, armário, micro-ondas, ar-condicionado e geladeira.

"Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, a minha filha de quatro patas. Feliz por saber que a Mel e a Pretas, as minhas filhas mais velhas, estão bem também e num espaço bom e feliz para elas, onde sempre poderei visitar", declarou o famoso. Veja detalhes da nova casa de Marcos Oliveira!

Leia também: Marcos Oliveira, o Beiçola, se emociona ao receber casa no Retiro dos Artistas