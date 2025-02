Marcos Oliveira, o Beiçola, agradece atitude e apoio de Marieta Severo

Beiçola de ‘'A Grande Família', o ator Marcos Oliveira, que passará a morar no Retiro dos Artistas, agradeceu a ajuda de Marieta Severo

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), usou as redes sociais na quarta-feira, 5, para compartilhar uma mensagem em agradecimento à atriz Marieta Severo. Os dois trabalharam juntos por cerca de 13 anos na série de humor da TV Globo.

Após enfrentar algumas dificuldades financeiras, Marcos passará a morar no Retiro dos Artistas, local responsável por abrigar artistas veteranos. De acordo com o jornal 'O Globo', o ator se mudará para uma das casas construídas com doação de Marieta.

Confirmando a informação, o famoso agradeceu o apoio e a atitude da amiga de longa data. Por meio de seus stories no Instagram, Marcos Oliveira publicou uma montagem com fotos antigas e atuais ao lado da antiga colega de trabalho. "Quem diria que isso um dia aconteceria? Gratidão Marieta!", escreveu ele na legenda.

Vale lembrar que Marcos está longe das telinhas desde a novela 'Poliana Moça', do SBT, exibida em 2022. Na TV Globo, seu último trabalho foi em 'Deus Salve o Rei' (2018). O artista também passou por dificuldades em sua saúde. Recentemente, ele realizou um cateterismo de emergência - que foi um sucesso.

Marcos Oliveira recorda conselho de Fernanda Montenegro

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), enfrentou recentemente dificuldades em sua vida pessoal. Em 2024, além dos problemas de saúde, o artista quase precisou deixar a residência onde morava após receber uma ordem de despejo por dívidas.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', Marcos abriu o coração e falou um pouco sobre os últimos acontecimentos. Além de mencionar a falta de trabalho por etarismo, ele também revelou que já recebeu um conselho da grande atriz Fernanda Montenegro; confira detalhes!

