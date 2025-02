Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas: Veja obra da nova casa do ator

Beiçola de 'A Grande Família', Marcos Oliveira se mudará para o Retiro dos Artistas; casa é construída com doação de Marieta Severo

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), em breve estará em sua nova residência. Após enfrentar algumas dificuldades financeiras, ele passará a morar no Retiro dos Artistas, local responsável por abrigar artistas veteranos.

O imóvel, que está com a obra na reta final, foi construído com doações da atriz Marieta Severo, com quem Marcos trabalhou junto por cerca de 13 anos na série de humor da TV Globo. Na tarde de terça-feira, 18, o perfil oficial do Retiro dos Artistas mostrou em primeira mão imagens de como tem ficado o lugar.

"Com muito carinho, estamos preparando o novo lar do nosso querido Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas! Graças à generosidade de Marieta Severo, essa casinha está ganhando forma e, em breve, estará pronta para recebê-lo com todo o amor que ele merece. Acompanhem esse momento especial!", declarou a instituição na legenda da postagem.

A informação de que o ator se mudaria para o local foi noticiada pelo jornal 'O Globo' no início deste mês. Recentemente, por meio das redes sociais, Marcos Oliveira publicou uma montagem com fotos antigas e atuais ao lado da antiga colega de trabalho e agradeceu o apoio de Marieta.

"Quem diria que isso um dia aconteceria? Gratidão Marieta!", escreveu o artista na legenda. Vale lembrar que Marcos está longe das telinhas desde a novela 'Poliana Moça', do SBT, exibida em 2022. Na TV Globo, seu último trabalho foi em 'Deus Salve o Rei' (2018). O artista também passou por dificuldades em sua saúde.

Advogada expõe medo de Marcos Oliveira com ida para o Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família (2001-2014), decidiu se mudar para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. E a advogada e amiga do artista, Rose Scalco, falou em entrevista ao jornal O Globo sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo veterano e contou que ele sentia medo de ser esquecido.

Segundo ela, o artista recebe apenas a aposentadoria de um salário mínimo e faz alguns trabalhos ocasionais. Após sofrer duas ações de despejo, ele precisou deixar o apartamento onde morava; confira mais detalhes!

