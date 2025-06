O ator Marcos Oliveira, famoso por viver Beiçola em A Grande Família, divulga novidade no Retiro dos Artistas, local onde se mudou recentemente

Nesta segunda-feira, 16, o ator Marcos Oliveira, conhecido pleo seu papel como Beiçola na série A Grande Família (2001-2014), da TV Globo, surgiu em um vídeo convidando o público a conhecer o restaurante do Lar de idosos famosos em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro .

"Quero convidar vocês todos para vir aqui para tomar um café, um chope, uma bebida, um drinque, comer uma refeição maravilhosa...", convidou, e continuou: "Venham, e aí vocês vão encontrar pessoas ilustres e artistas renomados no Bistrô do Retiro dos Artistas", disse.

Confira, abaixo, o momento:

Marcos Oliveira desabafa após se mudar para o Retiro dos Artistas

Recentemente, Marcos Oliveira falou sobre as críticas negativas que tem recebido do público sobre ele ter gastado mais do que deveria, já que está morando no Retiro dos Artistas. Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, ele falou sobre o novo lar, que abriga artistas idosos no Rio de Janeiro:

"Estava me sentindo muito abatido e com muita dívida, me sentindo improdutivo, mal, sem uma referência e passando por muita dificuldade desde dezembro.", disse em entrevista ao UOL.

Na nova casa, o ator está fazendo aulas de dublagem, para atuar na área: "Eu quero trabalho. A única coisa que me resta na vida é o trabalho", reforçou ele, que tem viajado e feito alguns eventos.

"Estou aí para novas propostas de cinema, de propaganda... Claro que eu não vou fazer 12 horas de trabalho, mas pelo menos umas seis ou sete horas dá para produzir... Quem sabe um dia eu volto para a TV.", desejou. Leia a entrevista na íntegra!

