Marcos Oliveira comemora mudança no visual: ‘Muito feliz’

O ator Marcos Oliveira, intérprete do Beiçola em ‘A Grande Família’, celebrou a transformação no visual ao colocar uma prótese capilar

Nesta quarta-feira, 14, o ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo papel de Beiçola em A Grande Família, usou as redes sociais para comemorar sua mudança de visual após colocar uma prótese capilar.

O apresentador Rodrigo Oliver compartilhou em seus stories um vídeo em que Marcos Oliveira expressa sua felicidade. “Eu tô muito contente, muito feliz. Eu estou me sentindo mais completo. Eu tô tendo um novo ânimo diante da minha vida, pra batalhar as minhas coisas” , afirmou o ator que se mudou recentemente para o Retiro dos Artistas.

Além disso, em entrevista ao jornal Extra, o intérprete de Beiçola compartilhou um momento curioso após a transformação: “Ontem à noite desci para ir à padaria e me pararam para tirar foto. Achei que não me reconheceriam (risos). Só falta falarem: ‘olha lá o Beiçola de topete’”.

"Estou me sentindo mais completo. E aprendendo a pentear ainda (risos)”, completou o ator.

Mudança para o Retiro dos Artistas

Após um atraso na mudança, o ator Marcos Oliveira, de 68 anos, recebeu a residência onde passará a viver no Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel foi doado pela atrizMarieta Severo, de 78 anos, colega de elenco de Marcos na série A Grande Família, da TV Globo, em que ele interpretou o personagem Beiçola.

Nas redes sociais, o artista apareceu em um vídeo, publicado também pelo perfil do Retiro dos Artistas, no qual é recebido na nova casa e posa para fotos ao lado do cachorro.“Depois de muita espera, recebemos com todo carinho o querido Marcos Oliveira aqui no Retiro dos Artistas! Agora ele tem seu novo lar cheio de afeto e arte: a Casa 6, que foi doada com muito amor pela maravilhosa Marieta Severo!”; confira mais detalhes!

