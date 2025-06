Márcia Sensitiva faz previsão preocupante para Mirella e Dynho Alves

Márcia Sensitiva esbanja sinceridade ao prever quando Mirella e Dynho Alves podem se separar: ‘Toma cuidado’

A taróloga Márcia Sensitiva surpreendeu ao prever separação no destino de Mirella e Dynho Alves. No podcast PodDelas, ela previu que os dois correm risco de rompimento em fevereiro de 2026 e pediu para que o artista faça terapia para autoconhecimento.

Na conversa com Mirella, a Sensitiva afirmou: "Toma cuidado que pode ter separação. Pensaram nisso?”. E Mirella concordou que existe uma fase turbulenta entre o casal: "É, tá meio mexido as coisas”.

Então, Márcia comentou que Dynho precisa fazer terapia. "Ele tem alma velha. Ele não está feliz como você, profissionalmente também. Você está encontrada”, afirmou ela.

A sensitiva ainda comentou que existe ciúme no casal e Mirella concordou. "Nossa, muito ciúmes. Meu Deus do céu! Antes era o contrário. Parece que mudou o meu ano, mudou tudo”, disse a jovem.

Por fim, Márcia Sensitiva deu conselhos para que eles consigam salvar o casamento. "Ele tem ciúmes porque ele está se sentindo com baixa estima. Ô Dinho, eu gosto tanto de você, cara. Tem baixo estima, esse menino, porque a comparação dele é você. Você deve estar em um momento bom de grana e ele precisa se firmar mais. Tome cuidado porque fevereiro do ano que vem pode ter um break aí, feio. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que vale tentar. Quando tem amor, para que vai brigar? Então, terapia, cuidar da Iemanjá. Você tem cachorro? Dá cachorro para ele cuidar, é o que limpa. Ele está triste. O que eu vejo: Cuidado com fevereiro do ano que vem, cuidado com a ciumeira, conversa, senta, ele está dodói. Terapia. Ele vai ficar ótimo com terapia. Eu sei que ele está precisando, por favor, você vai acordar para a vida”, afirmou.

Márcia Sensitiva já previu como será sua morte

Em 2022, Márcia Sensitiva contou que já sabe como vai morrer. Em participação no PodDelas, a vidente contou que recebeu um aviso de como será sua passagem para o mundo espiritual.

Ela contou que tinha acabado de descobrir os aneurismas e que não iria morrer por causa disso. “Eu passei mal, tive um esquecimento faz dois meses, eu esqueci que estava na casa do meu filho e tinha passado na cancela. Fui para o hospital e meu médico me internou para fazer uma ressonância. Eu sabia que ia dar bode. Sabe com o que eu estou? Um aneurisma cerebral. Você está me vendo triste? Não! Não vai acontecer nada comigo. Daqui dois meses, eu vou ver. Se estiver maior, corta. Eu não vou morrer de aneurisma. Vou morrer envenenada com remédio. Eu já fiquei internada com tanto calmante que eu tomada. Eu vou morrer por causa do digestivo”, disse ela.

