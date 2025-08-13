CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Marcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'
Atualidades / IVETE CLAREOU

Marcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcelo Sangalo falou sobre sua participação nas criações do novo projeto de sua mãe, Ivete Sangalo, com Ivete Clareou

Júlia Wasko
por Júlia Wasko
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 13h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete Clareou - Reprodução/AgNews/Dilson Silva
Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete Clareou - Reprodução/AgNews/Dilson Silva

Na última terça-feira, 12, durante as gravações do Ivete ClareouMarcelo Sangalo (15) abriu o coração ao falar sobre sua participação no novo projeto de sua mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, o filho de Ivete Sangalo (52) ainda entregou se os fãs podem esperar uma palhinha de seu talento durante a nova turnê da mãe.

"É um projeto que vai entregar muita coisa, sim. Eu aposto que vocês estão achando uma coisa e, quando acontecer, vocês vão falar: 'Rapaz, nem imaginei que ia ser isso'. Vai ser muito legal, fico aqui também muito irado proporcionando essa vista maravilhosa para a gente aí. Fé em Deus, vai dar tudo certo", confessou.

Ao ser questionado sobre sua animação para estar ao lado de Ivete Sangalo em seu novo projeto, Marcelo Sangalo não escondeu a emoção: "Demais, você é doido. Muito legal, também fiz parte de algumas coisas aí na parte musical de algumas ideias, de produção, mas é muito legal estar proporcionando isso para vocês".

O filho da cantora ainda analisou sua participação em alguns shows de Ivete Sangalo, mas garantiu que nas gravações do Ivete Clareou ficaria apenas nos bastidores. "Hoje eu vou ficar só aqui assistindo mesmo, mas quem sabe vão ter os shows, né? Tem São Paulo, Belo Horizonte, aqui no Rio também e aí quem sabe eu toco um pouquinho", concluiu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL

Leia também: Discreto na web, filho de Ivete Sangalo faz postagem que pega os fãs de surpresa: ‘Não tô aguentando’

Júlia Wasko

Júlia Wasko é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, já integrou a equipe da Coluna do Gabriel Perline no Portal iG e Contigo! e atuou como redatora no Estratégia Vestibulares.

Ivete SangaloMarcelo Sangalo
Ivete Sangalo Ivete Sangalo   

Leia também

Redes sociais

Ary Fontoura - Foto: Reprodução / Instagram

Ary Fontoura entra na Trend de chupeta para adulto e dentista explica os riscos

Especial!

Grazi Massafera visita Jacarezinho - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera visita sua cidade natal com a filha após susto; veja fotos

Eita!

Amizade de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não é mais a mesma - Reprodução/Instagram

Suposto motivo para afastamento de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank é revelado

ROMANCE

Jessica Córes posa com Ju Moraes - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz de 'Verdades secretas' posa em clima de romance com cantora baiana

luto

Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram

Família de Arlindo Cruz compartilha mensagem comovente após velório: 'Para sempre'

Eita!

Virginia faz reflexão após revelação bombástica - Reprodução/Instagram

Virginia faz reflexão após revelação bombástica sobre reconciliação com Zé Felipe

Últimas notícias

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantoraEspecialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
Marcello Noves completa 63 anos nesta quarta-feira, 13Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela
Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro'Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês
Astróloga fala sobre futuro de Neymar nos camposAstróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'
Virginia mostra semelhança com Maria AliceVirginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice
Armando BabaioffArmando Babaioff exibe foto inédita com seu namorado
Maíra CardiFilha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’
Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete ClareouMarcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'
Maria de Fátima usa segredo para chantagear OdeteVale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete
Maria João Bastos está no elenco do filme ‘Uma Praia em Nossas Vidas'Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade