Marcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcelo Sangalo falou sobre sua participação nas criações do novo projeto de sua mãe, Ivete Sangalo, com Ivete Clareou
Na última terça-feira, 12, durante as gravações do Ivete Clareou, Marcelo Sangalo (15) abriu o coração ao falar sobre sua participação no novo projeto de sua mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, o filho de Ivete Sangalo (52) ainda entregou se os fãs podem esperar uma palhinha de seu talento durante a nova turnê da mãe.
"É um projeto que vai entregar muita coisa, sim. Eu aposto que vocês estão achando uma coisa e, quando acontecer, vocês vão falar: 'Rapaz, nem imaginei que ia ser isso'. Vai ser muito legal, fico aqui também muito irado proporcionando essa vista maravilhosa para a gente aí. Fé em Deus, vai dar tudo certo", confessou.
Ao ser questionado sobre sua animação para estar ao lado de Ivete Sangalo em seu novo projeto, Marcelo Sangalo não escondeu a emoção: "Demais, você é doido. Muito legal, também fiz parte de algumas coisas aí na parte musical de algumas ideias, de produção, mas é muito legal estar proporcionando isso para vocês".
O filho da cantora ainda analisou sua participação em alguns shows de Ivete Sangalo, mas garantiu que nas gravações do Ivete Clareou ficaria apenas nos bastidores. "Hoje eu vou ficar só aqui assistindo mesmo, mas quem sabe vão ter os shows, né? Tem São Paulo, Belo Horizonte, aqui no Rio também e aí quem sabe eu toco um pouquinho", concluiu.
