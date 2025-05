Marcello Novaes fala de término com Saory Cardoso: 'Reações inesperadas'

O ator Marcello Novaes resolveu abrir o jogo sobre o fim do seu relacionamento de três anos com a influencer Saory Cardoso

Recentemente, o relacionamento de Marcello Novaes e Saory Cardoso chegou ao fim, e tudo indica que o motivo foi o fato de a influencer ter feito um procedimento estético nos glúteos, que o ator desaprovou.

Em uma entrevista exclusiva para o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, o famoso abriu o jogo sobre o término, mas não quis entrar em muitos detalhes.

"Os relacionamento acontecem, terminam, às vezes a gente fica triste… Tem reações que às vezes são inesperadas mesmo. Só isso mesmo. O importante é que está tudo bem, tudo tranquilo", disse ele.

Marcello Novaes está no ar como o Jacques em Dona de Mim, novela exibida pela Rede Globo.

Desabafo

A influenciadora Saory Cardoso, de 29 anos, abriu o coração e compartilhou novos detalhes sobre o fim de seu relacionamento com o ator Marcello Novaes, de 62 anos. A ex-participante do De Férias com Ex contou o que teria incomodado o ator após a realização de um procedimento estético e falou sobre como tem se sentido após a separação.

"Ele mencionou que, na visão dele, certas exposições nas redes não estavam alinhadas com o que considerava adequado para a imagem de uma mulher 'séria'. Ele tem uma visão mais reservada sobre postar foto expondo o corpo, enquanto acredito que uma foto não defina ninguém", comentou em entrevista à Quem.

"[Estou me sentindo] muito mal, decepcionada e desrespeitada. Até porque, ele sempre pediu para eu ter esse cuidado com ele, já que namorávamos a distância", desabafou a ex-participante do reality De Férias com o Ex, que revelou que o ator terminou com ela por telefone.

A influenciadora digital também afirmou que os comentários de Marcello Novaes sobre seu corpo influenciaram, em parte, sua decisão de realizar o procedimento nos glúteos. “Claro que ouvir do meu namorado que minha bunda era pequena me fazia ter vontade de melhorar ela, não achei que ele fosse se ofender tanto com o procedimento. Mas não fiz somente pelos comentários dele. Fiz porque sempre tive vontade e amei muito o resultado, ficou bem natural e bonito”, completou.

