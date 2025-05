O ator Marcello Novaes mostra vídeo em que beija e abraça Jorge Novaes; hospitalizado há duas semanas, o pai do artista utilizava uma cânula de oxigênio

Na noite desta sexta-feira, 2, o ator Marcello Novaes, de 63 anos, veio, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, anunciar a morte do pai, Jorge Novaes. No dia 20 de abril, o artista comoveu ao mostrar o patriarca internado no hospital utilizando uma cânula de oxigênio . A causa da morte não foi revelada.

Marcello lamentou a perda do pai por meio de um vídeo. No registro, ele beija Jorge na bochecha e o abraça. Na legenda da publicação, o ator ainda prestou uma homenagem ao patriarca:

“Hoje você nos deixou. Foi descansar e dormiu. Mas tenho a absoluta certeza de que vai acordar ao lado de Deus. Obrigado por tudo que nos deu. Meu pai, meu amigo, meu amor. Vai deixar muita saudade e um lugar vazio na mesa de casa. Te amei e vou continuar te amando até o nosso reencontro”, escreveu.

Na seção de comentários, fãs e amigos prestaram condolências a ele: "Meu carinho e o melhor abraço, querido Marcelo.", disse Miguel Falabella; "Lembre sempre dos lindos momentos que você viveu com ele, ele estará sempre vivo no seu coração", comentou Sergio Mallandro; "Te amo, conte comigo", escreveu Marcelo Serrado.

“Todo meu carinho”, lamentou Drica Moraes; “Todo o amor para vocês nesta passagem”, enfatizou Regiane Alves.

Confira, abaixo, a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Novaes (@marcellonovaesreal)

Internação de Jorge Novaes

No dia 20 de abril, Marcello Novaes compartilhou uma foto ao lado pai, Jorge Novaes, que estava deitado em uma de hospital internado. No registro, o ator apareceu beijando o patriarca. Sem dar detalhes sobre o problema de saúde, ele desejou a rápida melhora e o retorno para a casa.

"Volta logo pra casa meu pai! Seu lugar é lá, ao lado da sua família que tanto te ama. Sua presença nos fortalece, tá?! Tenho certeza que virá uma corrente muito positiva. Te amo, te amo, te amo!", escreveu na legenda da publicação.

A preocupação com o estado de saúde do pai comoveu fãs e amigos, que enviaram uma série de mensagens de apoio: "Melhoras pro nosso vovô Jorge. Amo muito vocês", disse Leticia Spiller, ex-mulher de Marcello; "Melhoras", comentou Glória Pires. Confira.

