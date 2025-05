Marcello Novaes abre o jogo sobre relação com ex-esposas: ‘Amigos’

O ator Marcello Novaes revela como é sua convivência com as ex-companheiras, Letícia Spiller e Sheyla Beta; saiba detalhes!

O ator Marcello Novaes abriu o jogo sobre como é a relação com as ex-esposas, Sheyla Beta e Letícia Spiller. O artista, que recentemente colocou um ponto final em seu namoro de três anos com Saory Cardoso, revelou que, apesar dos términos, mantém uma amizade sólida com ambas.

"Somos muito amigos. Alguns conhecidos meus brincam: 'Marcello, como você consegue? Eu tenho uma ex e não consigo ter nem metade da boa relação que você mantém com as suas duas'" , compartilhou o ator em entrevista ao Splash.

Marcello Novaes compartilhou detalhes sobre sua convivência familiar. "Sheyla e Letícia frequentam a minha casa, almoçam, visitam os filhos... Tenho uma família muito unida, graças a Deus. Meus pais ficaram juntos até o fim", disse.

Além disso, o ator reflete sobre como essas relações são harmoniosas devido às decisões que tomou em sua vida. "Eu acho que isso também é uma conquista, faz parte do equilíbrio que sempre busquei na vida. Terminamos os relacionamentos numa boa e mantivemos a união, galgada no que mais importa, que são os nossos filhos" , apontou. Marcello Novaes tem dois filhos, Pedro Novaes, de 28 anos, fruto de seu relacionamento com Letícia Spiller, e Diogo Novaes, de 30 anos, filho do ator com Sheyla Beta.

O artista também fala sobre os desafios de manter uma relação amigável com as ex-companheiras. "Eu sei que, muitas vezes, a convivência com ex é difícil, mas temos que tentar. A vida exige engolir uma coisa ou outra, as pessoas são diferentes", completou Novaes.

Término do relacionamento com Saory Cardoso

O ator Marcello Novaes, de 62 anos, e a influencer Saory Cardoso, de 29, não estão mais juntos. O namoro discreto durou cerca de três anos e o artista decidiu informar o status de relacionamento, durante a festa de lançamento de Dona de Mim, próxima novela das 7 da TV Globo.

Na trama sucessora de Volta por Cima, Novaes viverá Jaques. Questionado sobre viver a nova fase profissional com a namorada, ele negou: "A gente não está mais junto", disse em entrevista à Quem; confira mais detalhes!

