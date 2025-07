Marcella Rica surge em foto romântica com a nova namorada

É oficial! A atriz Marcella Rica compartilhou a primeira foto ao lado da nova namorada, que também é atriz; saiba quem é

A atriz Marcella Rica agitou os fãs na noite de quinta-feira, 11, ao compartilhar em suas redes sociais a primeira foto ao lado da nova namorada, a também atriz Natália Rosa. Em seu perfil oficial, a artista publicou um clique romântico com a amada ao ar livre.

As duas marcaram presença em um casamento de amigos. Nas imagens, é possível notar detalhes dos looks escolhidos para a cerimônia: Marcella optou por um terninho brilhante e óculos escuro, enquanto Natália escolheu um vestido estampado com as costas nuas.

" Chuva de casório ", escreveu Marcella Rica na legenda da publicação. E não demorou muito para que os internautas comentassem sobre o registro romântico do casal.

"Sorte de terem se encontrado!", declarou uma seguidora. "Que fotão de casal", disse outra. "Estávamos todos esperando por esse post. Vocês são tão lindas", comentou uma terceira. "Vocês não são um casal, são um patrimônio emocional da internet", escreveu mais uma.

Vale lembrar que os rumores de que Marcella Rica e Natália Rosa estariam vivendo um affair começaram em outubro de 2024, quando fizeram a primeira aparição pública juntas. Os boatos do romance ganharam ainda mais força em abril deste ano, quando as duas posaram juntinhas ao lado de amigos em uma viagem a Roma, na Itália.

Natália Rosa é ex-namorada do ator Emiliano D’Ávila, que interpreta o Maicol na série Vai Que Cola, do Multishow. Quando estavam juntos, eles viviam um relacionamento aberto. Marcella, por sua vez, não assume um namoro desde que se separou da atriz e ex-BBB Vitória Strada, em 2023.

Relembre como Vitória e Marcella anunciaram a separação

Em julho de 2023, as atrizes Vitória Strada e Marcella Rica chocaram seus seguidores ao anunciarem o fim do relacionamento. Juntas desde 2019, a notícia do término veio após dois anos de noivado.

Vitória compartilhou uma foto do ex-casal em seu Instagram e se pronunciou através de um texto emocionante, que foi repostado por Marcella logo em seguida. "Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz", iniciou ela.

"E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos. Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos", continuou Vitória em outro trecho.

