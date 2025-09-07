CARAS Brasil
Atualidades / Desabafo

Maraisa se emociona ao esclarecer vídeo com fã-mirim: 'Dei o meu melhor'

A cantora Maraisa usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 7, para esclarecer a situação envolvendo o atendimento a uma fã mirim

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/09/2025, às 08h45

Maraisa - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 7, para esclarecer a situação envolvendo o atendimento a uma fã mirim. A cantora, de 37 anos, apareceu emocionada e afirmou que o vídeo que circula na web, mostrando suposta grosseria, foi manipulado.

Segundo a artista, ela atendeu a criança e à mãe na saída de um hotel em São José do Rio Preto (SP) antes de um show, mas o registro compartilhado mostrava apenas o momento em que já estava entrando no carro. "Desci do carro, atendi essas pessoas com o maior amor do mundo, carinho do mundo, com o tempo que eu tinha”, disse.

No entanto, o vídeo que viralizou nas redes sociais mostrava apenas o momento em que Maraisa já estava entrando no carro e respondia rapidamente a um comentário da mãe da criança. "Naquela hora, nossa equipe já estava ligada para poder chegar ao evento. Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém", garantiu.

Desabafo

E desabafou sobre a repercussão negativa do vídeo. "Eu sou ser humano, por mais que a gente queira mostrar que a gente não liga para as coisas, tem coisa que machuca... Tem coisa que tira do sério, e, principalmente, quando tento dar o meu melhor e as pessoas mentem sobre aquilo que dei o meu melhor. Eu fiquei chateadíssima", confessou.

"É claro que não é toda vez que a gente consegue atender, é claro que por mais que a gente queira dar o nosso melhor, não é toda vez que a gente consegue, mas não é o caso. Nesse caso, não foi assim que aconteceu [...]. Então, assim, eu já expliquei o que aconteceu, tem vídeo, a própria pessoa que fez o vídeo já pediu para ser retirado, tem vídeo da câmara de segurança do hotel. Eu não acredito que para eu trabalhar em paz, eu tenho que provar as coisas que eu faço", lamentou.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

