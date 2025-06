Manuela Duarte lança livro espírita e revela sonho realizado: 'Sempre me imaginei ali'

Conhecida por papéis marcantes na TV, Manuela Duarte se prepara para um momento especial: o lançamento de seu primeiro livro espírita na Bienal do Livro

A atriz e escritora Manuela Duarte vai dar um novo passo em sua trajetória artística. Ela lançará a obra 'Parte de Mim', seu primeiro romance espírita, no próximo domingo, dia 15 de junho, às 14h30, no estande da Maquinaria, localizado no Pavilhão 4 da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.

A atriz, que conquistou o público como Flavinha em Malhação, brilhou como a produtora Marisa na novela Salve-se Quem Puder, e recentemente interpretou a ambiciosa Patty em Família é Tudo, celebra agora uma nova conquista no universo literário. O livro Parte de Mim já se tornou um Best Seller, mesmo antes do lançamento oficial no evento.

Em entrevista à CARAS Brasil, Manuela não escondeu a emoção ao falar sobre esse marco em sua carreira:

"Lançar o Parte de Mim na Bienal é muito especial para mim. Eu frequento o evento há muitos anos, então é um sonho que se realiza! Lembro de quando era adolescente e ia na Bienal com a escola. Era um mundo de livros e lançamentos, eu me imaginava ali com meu próprio livro. E agora lanço um romance que revela muito do meu amadurecimento espiritual e traz diversos insights sobre esse despertar", conta.

Segundo Manuela, o livro vai além das reflexões espirituais e oferece uma narrativa envolvente, repleta de emoção do começo ao fim:"Mas mais do que isso, traz um romance daqueles que a gente se emociona do início ao fim! E era exatamente esse tipo de livro que sempre pensei em escrever. É realmente um sonho se materializando!", declara a atriz.

Ao ser questionada sobre o que diria para a adolescente que frequentava a Bienal com os olhos brilhando e o coração cheio de sonhos, Manuela se emociona: "Eu diria: 'Aqui nesse livro tem uma linda história! Continue escrevendo e acredite nos seus sonhos porque eles vão se realizar!'"

Manuela Duarte lança livro 'Parte de Mim' - Luís Brown

Ela também segue na TV?

Em 2023, Manuela Duarte gravou a série Dona Beja, da Max, na qual viveu a bruxa Gracia. A produção tem estreia prevista para 2026, o que marca mais um importante capítulo em sua carreira nas telinhas do streaming.

Leia também: Manuela Duarte mergulhou em papel de autora durante primeira gravidez: 'Momento de reconexão'