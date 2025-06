Manu Gavassi mostra 'vale night' com o noivo em data especial: 'Deu certo'

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi mostrou que saiu com o noivo, Jullio Reis, para comemorar os quatro anos de relacionamento

Manu Gavassi usou as redes sociais neste domingo, 8, para mostrar que ganhou um vale night para comemorar os quatro anos de relacionamento com Jullio Reis, com quem tem uma filha, Nara, que nasceu em abril.

No feed de seu perfil oficial, a cantora e ex-BBB postou uma foto em que aparece no elevador ao lado do amado e também outra em que aparece em um restaurante tomando uma taça de vinho. Ao dividir os registros, a mamãe de primeira viagem celebrou a data especial e falou sobre as duas horas que passaram fora de casa.

"Dia desses comemorando 4 anos com o amor da minha vida. Mom [mãe] and dad [pai] saíram por duas horas, bebê dormiu, uma taça de vinho foi degustada. Deu tudo certo!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos comentários. "Ahhh essa primeira saída! Lembro até hoje! Feliz encontro, seus lindos!", disse a influenciadora digital Julia Faria. "A Nara dando um vale night pra eles, diva demais", brincou uma seguidora. "Que casal lindo", comentou outra. "Lindos demais", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Manu Gavassi faz post sobre desafios para fazer o bebê dormir

A cantora Manu Gavassi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para compartilhar um post bem-humorado sobre o sono do bebê. Ela é mãe de Nara, de dois meses, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis.

"Eu tentando recriar as condições da última vez em que meu bebê dormiu durante a noite", dizia o meme compartilhado pela artista. Na imagem, o homem surge elaborando um plano confuso, que no post é substituído por estratégias específicas para garantir uma noite de sono tranquila aos pequenos.

Entre as estratégias, estavam: "Pijamas de dinossauro, soneca de duas horas e dez minutos, saco de dormir azul, 68ºF (20ºC), 16 minutos de banho brincando apenas com brinquedo de jacaré e jantar com três iscas de peixe e 27 ervilhas". Veja!

Leia também: Jullio Reis expande amor com Manu Gavassi: 'Relação saudável que transborda para além'