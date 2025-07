Manu Gavassi celebra três meses de Nara, sua filha com Jullio Reis

Filha da cantora Manu Gavassi e do modelo Jullio Reis, a pequena Nara, completou três meses e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial

Filha da cantora Manu Gavassi e do modelo Jullio Reis, a pequena Nara, completou três meses de vida e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial com um bolinho especial, que foi compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira, 7.

Na imagem, aparece um pequeno bolo de chocolate coberto com brigadeiro de colher e confeitos dourados, decorado com uma vela verde acesa. O bolo foi colocado em um prato de vidro decorado com flores.

Abaixo do prato, há um acessório de tecido em formato de coroa, na cor rosa claro, com detalhes coloridos e uma estrela bordada com o número 3.

Ainda nos últimos dias, Manu Gavassi compartilhou uma foto da mão da pequena. A imagem compartilhada pela artista mostra uma parte de um teclado de piano com teclas brancas e pretas. Sobre elas, aparece a mão da bebê pressionando algumas notas.

Storie de Manu Gavassi - Foto: Reprodução/Instagram

Quando Manu Gavassi apresentou a filha aos fãs?

Vale lembrar que a filha de Manu Gavassi nasceu no dia 3 de abril, mas só foi apresentada ao público no começo de maio, quando completou um mês de vida. Na época, a atriz celebrou: "Um mês que você chegou mudando a cor do mundo inteiro. Mudando o ar que eu respiro. Revolucionando meu coração e todo o meu entendimento sobre amor e entrega. Um mês que te conheci com sensação térmica de reencontro".

"Que senti um amor desconcertante, junto com um medo profundo e jamais antes visto. Que te assisto acordar todo dia com uma alegria imensa e isso apaga qualquer noite bagunçada de puerpério. Um mês que meu corpo passou de casinha pra alimento. Que peço sua proteção toda vez que te amamento. Que crio músicas pras suas bochechas e pra sorrisinhos que você me dá (dizem que ainda são involuntários, nunca acreditei)".

"Um mês e você deixa de ser recém nascida mas te pedindo perdão confesso que ainda serei uma mãe recém nascida por um bom tempo… Um mês que você me trouxe de volta a vontade de decorar a casa com música e me deu a certeza que todas as músicas de amor já escritas são sobre você, Nara".

