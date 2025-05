Mansão de Hebe Camargo é demolida. Saiba o que será construído no lugar

Filho de Hebe Camargo revela o que aconteceu com a mansão que era da mãe antes de sua morte: ‘Vão fazer ali'

A apresentadora Hebe Camargo faleceu em 2012 e deixou uma mansão luxuosa de herança. Agora, o destino do local foi definido. De acordo com repórter Lisa Gomes, do TV Fama, a propriedade foi vendida e está sendo demolida para a construção de um condomínio de luxo.

O filho de Hebe, Marcello Camargo, confirmou que o imóvel foi vendido para a construção de um condomínio. Em conversa com Gomes, ele ainda contou que o imóvel pertencia a família de Claudio Pessutti, que era sobrinho de Hebe e morreu em 2021. Isso porque, quando Hebe morreu, Marcello e Claudio dividiram a herança dela e o imóvel ficou para o sobrinho. "A casa foi vendida. A casa já era do Claudio por esse acordo, eu tinha uma participação. A casa que ela [Hebe Camargo] morava foi vendida. A viúva do Claudio já saiu de lá. Foi vendida recentemente. Vão fazer ali algum condomínio, alguma coisa. Ela que negociou tudo. Já estão mexendo lá [demolindo]. A casa sem ela perdeu o sentido", disse ele.

A mansão fica localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, e Hebe viveu lá por 12 anos.

Quando Hebe Camargo morreu?

Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012. Na ocasião, a apresentadora estava com 83 anos e não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca. Na época, o velório parou o Brasil e reuniu vários famosos que apareceram para se despedir da personalidade.

Filho de Hebe já falou sobre a herança

Filho da apresentadora Hebe Camargo, Marcello Camargo comentou sobre a herança deixada pela mãe. Em entrevista no Link Podcast, ele negou que tenha ficado rico com o que a mãe deixou, mas garantiu que tem uma vida confortável. Ele contou que dividiu a herança com Claudio Pessutti, que era o sobrinho de Hebe e morreu há poucos anos. Agora, ele e a viúva de Claudio esperam a venda da mansão que era da apresentadora na zona sul de São Paulo.

"Não fiquei rico nem pobre (risos). Eu dividi o que a minha mãe deixou com o Claudio, que faleceu há três anos. Ela deixou a casa no Cidade Jardim e as joias, e eu dividi tudo com ele. Nós fomos vendendo as joias e ficou a casa", afirmou ele.

E completou: "Fiz um acordo com o Claudio. Doei a casa para ele, ele me pagava um aluguel para morar lá e quando vendesse, eu teria uma porcentagem da casa. Isso gerou muito polêmica. Dizem: 'a casa vai a leilão', 'a casa está abandonada'... E, na verdade, não é essa a casa. É a casa do lado, do Lélio. Nós saímos de lá nos anos 2000 quando o ele faleceu, e nunca mais voltamos. Ela comprou a casa e ia unindo a dela, e ficou uma coisa muito grande. Foram cinco, seis imóveis que foram se unindo ali'.

Por fim, ele contou o preço que pedem na mansão e falou sobre os carros de luxo de Hebe. "O Claudio morou lá por nove anos com Helena, se endividou bastante para manter aquilo em ordem, e com partida dele, Helena não ia ficar lá e resolveu vender a casa", contou.

