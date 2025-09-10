CARAS Brasil
  Manoel Soares abre o coração sobre relação com os filhos: 'São meus professores'
Atualidades / ENTREVISTA

Manoel Soares abre o coração sobre relação com os filhos: 'São meus professores'

Após a saída da Globo em 2023, Manoel Soares se dedica à causa do autismo e conta à CARAS Brasil as transformações que a paternidade atípica trouxe

Mariana Arrudas
por Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 10h00

O comunicador Manoel Soares - Foto: Divulgação
O comunicador Manoel Soares - Foto: Divulgação

Pai de seisManoel Soares (46) encontrou na relação com os filhos aprendizados constantes. No comando de um circuito para famílias atípicas, ele usa a visibilidade para promover conhecimento, acolhimento e transformação e, agora, dois anos após a saída da Globo, se dedica ao projeto Encontro de Pais Atípicos —que teve sua primeira edição em São Paulo, no final de agosto.

"Meus filhos são meus maiores professores, eles me ensinam a ressignificar o tempo, o afeto e o verdadeiro sentido de estar junto", afirma Manoel Soares, em entrevista à CARAS Brasil. "No caso da paternidade atípica, essa transformação é ainda mais profunda, porque você descobre que precisa desapegar de expectativas prontas e aprender a celebrar as pequenas conquistas."

O comunicador explica que decidiu falar sobre a paternidade atípica porque percebeu que, durante muito tempo, o tema foi deixado de lado. Com o circuito, ele pretende mostrar a importância do papel da paternidade, através do conhecimento, acolhimento e transformação.

Soares acrescenta que debater o tema ajuda a criar uma consciência social, transformando uma experiência individual em uma causa coletiva, para assim quebrar preconceitos e estigmas que podem influenciar na inclusão da criança e das famílias atípicas. No caso do apresentador, além de ser pai de duas crianças autistas, ele também foi diagnosticado com autismo e TDAH.

"De acordo com o Instituto Baresi, 70% das famílias de crianças neurodivergentes enfrentam ausência paterna, o que gera uma sobrecarga histórica sobre as mães. O Circuito busca justamente diminuir esse peso", diz. "Quando promovemos encontros como o 1º Encontro de Pais de Autistas, criamos não apenas um espaço de escuta e troca, mas também de fortalecimento coletivo."

Inspiração para muitos

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o comunicador afirma que costuma receber mensagens de outros pais atípicos que aprendem com suas experiências. Para ele, a troca é poderosa e reforça a importância de mostrar as vulnerabilidades para fortalecer a comunidade.

"Isso é uma das coisas mais emocionantes dessa jornada. Recebo mensagens de pais que me contam como meus relatos os ajudaram a entender melhor seus filhos ou até mesmo a se sentirem encorajados a buscar um diagnóstico. Meu objetivo não é ser exemplo, mas ser companhia, mostrar que estamos juntos nesse caminho", completa.

Para o futuro, Soares não esconde que seu objetivo é continuar se dedicando ao Encontro de Pais Atípicos. Ele afirma que, no momento, este é seu maior projeto, que tem preenchido bastante seu tempo, além de trazer orgulho e emoção.

Nascido em Salvador, na Bahia, Manoel Soares iniciou sua carreira na TV pela RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, estado em que morou por anos. Ele se tornou nacionalmente conhecido ao trabalhar em programas como Profissão Repórter, É de Casa e, a partir de 2022, co-apresentar o Encontro com Patrícia Poeta

Em 2023, ele foi desligado da TV Globo e, desde então, passou a se dedicar ainda mais ao ativismo social. Co-fundador da Central Única das Favelas (CUFA), ele criou sua plataforma de notícias na internet e costuma debater temas socialmente relevantes como machismo, racismo e paternidade com os seguidores e em palestras.

Casado com Dinorá Soares, a coordenadora da CUFA, ele é pai de Ezequiel e Izael, frutos do casamento, Miguel e Leonardo, de outro relacionamento, e VitoriaAlex, seus enteados. Atualmente, ele acumula 1,3 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, em que mostra momentos em família e levanta temas importantes.

Mariana Arrudas

Mariana Arrudas é editora de pautas especiais da CARAS e Contigo! no Grupo Perfil. Formada em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), já integrou a equipe de entretenimento da Folha de São Paulo. Apaixonada por música, filmes, viagens e cultura pop, escreve sobre o universo das celebridades.

