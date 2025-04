Manoel Carlos reaparece em foto raríssima ao lado da filha

Filha de Manoel Carlos, Julia Almeida compartilhou uma foto atual do autor de novelas, que vive longe dos holofotes; veja o registro

Os fãs da teledramaturgia brasileira puderam amenizar um pouco a saudade de Manoel Carlos na terça-feira, 29. O autor de novelas, que vive recluso e longe dos holofotes desde que se aposentou, surgiu em uma foto raríssima publicada pela filha, a atriz Julia Almeida.

No registro, Manoel aparece sentado em uma área de sua residência, localizada no Leblon, no Rio de Janeiro, cuidando de uma planta. Julia, por sua vez, foi fotografada ajudando o pai, de 92 anos, com a 'mão de obra'.

Além do clique com o patriarca da família, a atriz também selecionou uma sequência de fotos especiais registradas nos últimos tempos. Encantados com a imagem inédita do autor, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários.

"Ahh, como sou fã do Manoel Carlos…", declarou uma seguidora. "Querido maneco", escreveu outra. "Coisa linda! Essas imagens enchem nossos olhos", disse uma terceira.

Confira a foto de Manoel Carlos com a filha:

Julia Almeida divide foto com o pai, Manoel Carlos - Reprodução/Instagram

Por que Manoel Carlos não escreve mais novelas?

O último folhetim escrito por Manoel Carlos foi 'Em Família', exibido em 2014 na TV Globo. Desde então, o dramaturgo, conhecido por suas histórias emocionantes envolvendo as personagens 'Helenas', decidiu se aposentar e vive uma vida discreta e longe dos holofotes .

Diagnosticado com Parkinson há cerca de seis anos, o autor de novelas apresentou uma piora recentemente em seu estado geral devido à doença. Em janeiro deste ano, Julia Almeida informou aos fãs que o pai realizou uma cirurgia no fim de 2024, mas já estava se recuperando bem com a ajuda de uma equipe médica especializada.

A filha de Maneco ainda reforçou que o autor optou por se manter recluso e deve seguir vivendo de forma discreta, como sempre viveu.

As novelas de Manoel Carlos

Autor de grandes sucessos, Manoel Carlos escreveu folhetins marcantes como 'Baila Comigo' (1981), 'História de Amor’ (1995), 'Por Amor' (1997), 'Laços de Família' (2000), 'Mulheres Apaixonadas' (2003), 'Páginas da Vida' (2006), 'Viver a Vida' (2006), e 'Em Família' (2014), sendo esse seu último trabalho na TV Globo.

Leia também: Por que Júlia Almeida sumiu das novelas? Atriz explica afastamento da TV