Mano Brown se pronuncia sobre polêmica envolvendo Camila Pitanga

Rapper Mano Brown pede desculpas à Camila e a Antônio Pitanga após repercussão de episódio do podcast Mano a Mano: "Sincero pedido de desculpas"

O rapper Mano Brown publicou um pedido formal de desculpas nesta sexta-feira, 5, após a repercussão de um trecho do podcast Mano a Mano que envolveu a atriz Camila Pitanga e seu pai, Antônio Pitanga.

O episódio gerou debates intensos nas redes sociais depois que um vídeo, divulgado em 21 de agosto, mostrou o apresentador questionando a identidade racial de Camila e usando o termo “mulata”, imediatamente corrigido pela atriz, que se afirmou como negra.

Em comunicado publicado nos stories do Instagram, o cantor agradeceu ao público pela recepção da nova temporada do programa e se retratou publicamente:

“Quero emitir um sincero pedido de desculpas à família Pitanga, em especial a Antônio e Camila Pitanga, pelos transtornos causados pela repercussão do episódio. Reconhecemos que a condução do tema e a forma como o conteúdo foi divulgado são de total responsabilidade nossa”.

Foto: Reprodução / Instagram

Sobre o episódio

Camila Pitanga e Antônio Pitanga foram convidados justamente para debater como pessoas negras são percebidas socialmente e como cada um se reconhece racialmente, o que acabou levando à discussão que gerou a polêmica. Mano Brown ressaltou ainda que a participação dos convidados foi fundamental para o debate e destacou que o objetivo do programa é promover reflexões sobre temas sociais relevantes.

O episódio gerou discussões sobre identidade racial, colorismo e autodeclaração. Durante a conversa, Brown afirmou que pessoas negras de diferentes tons de pele são percebidas de forma distinta pela sociedade. Camila, por sua vez, reafirmou que se reconhece como “uma mulher negra em movimento” e defendeu a importância do autorreconhecimento para além da leitura externa.

View this post on Instagram A post shared by Mano Brown (@manobrown)

O podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown e Semayat Oliveira, convidou Camila e Antônio Pitanga para discutir questões raciais, representação e ancestralidade. A polêmica reacendeu debates sobre como a mídia e a sociedade lidam com identidades raciais no Brasil.

Leia também: