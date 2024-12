Mamma Bruschetta passa exames após novo engasgo: 'Consciente'

Apresentadora sofre de engasgos frequentes desde 2019

Mamma Bruschetta foi hospitalizada nesta segunda-feira, 30, em São Paulo, depois de engasgar durante uma refeição de fim de ano. A apresentadora passou por exames ainda na noite de ontem para ter um diagnóstico sobre complicações.

A CARAS Brasil apurou que a ex-contratada do SBT sofre de engasgos frequentes desde 2019. Em todas as vezes que teve passagem obstruída, ocorreu fora das vias aéreas, já na ligação da boca para o estômago, o que tornou os episódios "menos graves".

Na manhã desta terça-feira, 31, o Hospital São Luiz Itaim divulgou à reportagem a atualização do quadro clínico de Bruschetta. Ela está estável após todos os procedimentos necessários e deve receber alta médica antes da virada do ano.

"O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente “Mamma Bruschetta” deu entrada no dia 30 de dezembro no pronto-socorro da unidade, em decorrência de um quadro de engasgo. Foi realizado um exame de endoscopia e o quadro clínico é estável, com boa evolução e previsão de alta hospitalar já nas próximas horas", diz a nota.

Procurada, a assessoria de imprensa de Mamma informou que ela passou por uma tomografia e endoscopia para verificar as causas do engasgo. Ela tem enfrentado situações parecidas desde que passou por uma cirurgia para tratar um câncer no esôfago.

A apresentadora frequentemente tem sido hospitalizada por questões de saúde. Em junho deste ano, ela foi internada após uma crise de pneumonia por broncoaspiração. Já em janeiro, ela foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por conta de pneumonia e arritmia cardíaca. Após cinco dias, recebeu alta, mas sofreu uma recaída e foi novamente hospitalizada após uma baixa saturação e respiração pesada.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MAMMA BRUSCHETTA: