Malvino Salvador compartilha foto inédita ao lado dos quatro filhos: 'Lindezas'

Pai de três crianças e uma adolescente, o ator Malvino Salvador revelou como comemorou o Dia dos Pais ao lado dos herdeiros; veja foto!

O ator Malvino Salvador encantou o público ao compartilhar uma foto inédita ao lado dos quatro filhos: Ayra, de 10 anos, Kyara, de 8, Rayan, de 4, e Sofia, que completou 16 recentemente. Na imagem, publicada pelo artista no Dia dos Pais, ele mostrou que aproveitou a data especial junto com os herdeiros em um restaurante.

A postagem de Malvino Salvador rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos dos internautas, que deixaram inúmeras mensagens elogiando a família do ator. "Quantas lindezas!", declarou uma fã. "Que família linda! Que Deus abençoe sempre", disse outra. "Seus filhos são todos belos, parabéns!", escreveu uma terceira.

O artista é casado com a empresária e ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, com quem teve Ayra, Kyara e Rayan; Sofia Salvador, primogênita do ator, é fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin.

Recentemente, Malvino Salvador prestou uma bela homenagem à filha mais velha no dia em que a jovem completou 16 anos. Em sua declaração, o famoso destacou seu grande amor pela herdeira e ressaltou que os filhos são a parte mais valiosa de sua vida.

Confira a foto de Malvino Salvador com os quatro filhos:

Por que Malvino Salvador se afastou das novelas?

Recentemente, Malvino Salvador abriu o jogo sobre o motivo de estar fora da televisão. Longe das novelas desde 2019, quando interpretou o personagem Agno em A Dona do Pedaço, da Globo, o ator revelou que decidiu priorizar sua família.

Em entrevista ao portal LeoDias, o marido de Kyra Gracie contou que já surgiram convites, mas ele teria que ficar longe de casa por muito tempo. Apesar da decisão, Malvino, que tem se dedicado a negócios como a academia de artes marciais que abriu com a esposa, não descartou a possibilidade de voltar a fazer novelas; confira mais detalhes!

