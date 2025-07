Malu Galli celebra sete anos de sua iniciação no Candomblé: 'Renascida'

A atriz Malu Galli, que interpreta a Celina na novela Vale Tudo, da Globo, usou as redes sociais neste sábado, 5, para falar sobre sua fé

A atriz Malu Galli, que interpreta a Celina na novela Vale Tudo, da Globo, usou as redes sociais neste sábado, 5, para falar sobre sua fé. Ela celebrou os sete anos de iniciação no candomblé e compartilhou uma foto do início de sua trajetória na religião.

"Hoje completo 7 anos de iniciação. 7 anos renascida pra Oyá. Agradeço, olho pra trás e vejo tantas belezas, tanto aprendizado, tanta experiência compartilhada, tanta vida forte e rica vivida em meu Ilê Omiojuarô. Olho pra frente e vejo a responsabilidade de levar adiante o legado de Mãe Beata de Iemanjá, sua luta por direitos e respeito", iniciou ela na legenda.

Em seguida, agradeceu: "Agradeço a meu pai amado Adailton D’Ogum, a Iya Doya D’Obaluaiê, Iya Neuza D’Ogum e a toda a minha família de axé por estes 7 anos de cuidados e acolhimento. Que eu seja digna de ser filha de minha mãe Oya! Eparrey, Iya Messan Orum!", completou ela, que saudou Oyá, orixá dos ventos e tempestades.

Nos comentários, os fãs desejaram: "odun kodun de vida longa, prosperidade, saúde e muito amor! que oyá seja sempre viva em sua vida! benção!", disse uma. "Que lindo, Malu. Desejo que Mãe Iansã e todos os Orixás continuem te protegendo e abrindo seus caminhos. Meus respeitos e admiração por sua caminhada de fé e amor", escreveu outra.

Outra internauta contou: "Eu me iniciei em abril desse ano e hoje mesmo, passando uma foto sua aqui pelo feed, pensei: “meu cabelo está na fase tia Celina” hahaha Que odu lindo. Parabéns, ebomy. Mãe Oyá abençoe!". "Que lindo depoimento!! Cumpre suas obrigações com fé e dignidade. Parabéns, filha", elogiou outra.

Leia também: Malu Galli revela o que pensa sobre relacionamento aberto

Veja a publicação de Malu Galli no Instagram: