Maju Trindade revela ritual com Mateus Asato em viagens pelo mundo: 'Gostamos muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maju Trindade revela os bastidores de sua viagem à Riviera Francesa

Maju Trindade (26) e o marido, Mateus Asato (31), passaram dias mágicos na Riviera Francesa. A viagem do casal antecedeu o Dia dos Namorados, tradicionalmente comemorado no Brasil em 12 de junho. De volta ao país, a atriz contou à CARAS Brasil como foi essa experiência.

"A viagem foi inesquecível. Foi a nossa primeira vez em Marseille e nos divertimos muito, apesar do pouco tempo. Os dias estavam belíssimos, conseguimos aproveitar ao máximo e também entregar o nosso melhor", revela.

A estrela compartilha uma dica para quem deseja conhecer a Costa Azul e viver um momento especial com tranquilidade — e sem perrengues. "A nossa dica é: se possível, procure se hospedar o mais próximo do mar. E… alugue uma vespa!", aconselha ela, que estrela sua primeira campanha ao lado do marido, celebrando o Dia dos Namorados com a O.U.i Paris.

Ao lado do guitarrista que tocou com JessieJ (37) no Rock in Rio 2022, Maju revela as preferências do casal durante as viagens. Aliás, explorar novos destinos e culturas é uma das atividades que fortalecem ainda mais a relação dos dois.

"Existem duas coisas que gostamos muito de fazer em viagens: a primeira é comer bem. Nunca pulamos as refeições e adoramos experimentar as comidas típicas de onde estamos. E a segunda é fotografar. Nossas câmeras estão sempre nas malas", conclui.

Com mais de 6 milhões de seguidores em apenas uma rede social, Trindade é multifacetada e transita com naturalidade entre os universos da moda, da atuação e da produção de conteúdo digital. Em seus perfis, a influenciadora compartilha looks, mostra momentos especiais ao lado do marido e divide cliques únicos dos lugares que visita.

