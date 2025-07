Maju Trindade conta como superou a distância no namoro com Mateus Asato: 'Foi sofrido'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maju Trindade revela como foi namorar a distância e fala sobre vida de casada

A influenciadora digital Maju Trindade vive uma fase especial ao lado do músico Mateus Asato, com quem oficializou a união em fevereiro de 2024, após anos de namoro. Discreta sobre a vida pessoal, ela conversou com a CARAS Brasil e contou detalhes do relacionamento que começou em 2018, marcado por desafios da distância e pela construção de uma relação sólida.

Com quase sete anos juntos, Maju avalia as principais transformações desde que subiu ao altar. Segundo a influenciadora, o crescimento pessoal e a maturidade adquirida ao longo do tempo fortaleceram o casal.

"São inúmeros fatores. Das coisas mais simples como a aparência (tínhamos 24 e 19 anos quando nos conhecemos) à maturidade sobre como lidar com as particularidades da vida a dois. Foram quase seis anos lidando com uma distância constante, o que nos levava a uma abordagem bem diferente como casal. Hoje, apesar da distância ainda existir por conta dos nossos trabalhos, essa questão tornou-se muito menos frequente. O aumento de entendimento e respeito sobre o outro em geral também tem sido algo notório entre nós. Nosso amadurecimento como indivíduo nos consolidou muito como casal e nosso relacionamento sempre melhora com o passar do tempo", analisa Maju.

Ao relembrar o primeiro ano de casamento, a criadora de conteúdo revela a importância de manter um diálogo aberto e constante com Mateus. Segundo ela, refletir sobre a relação se tornou parte da rotina.

"Nos casamos no dia 24 de fevereiro de 2024. Desde então, conversamos sobre nossa união no dia 24 de cada mês, analisando e refletindo nosso relacionamento. Foi extremamente necessário ter esses momentos e perguntar um ao outro 'como está sendo esta nova fase’. Isso foi muito importante no nosso primeiro ano diante de tantas mudanças. Apesar do desafio, também é gratificante viver um dia de cada vez conhecendo e amando mais um ao outro", revela.

Entre os principais desafios da história do casal está o início da relação à distância. Maju explica que o namoro começou de forma consciente, mesmo sem perspectiva de quando poderiam viver próximos.

"Essa é uma das perguntas que mais recebemos! Como lidar com um relacionamento à distância? E honestamente, no nosso caso, a decisão de namorar e assumir um relacionamento sério foi feita de forma mais racional e menos impulsiva. Apesar da ligação emocional, nós sabíamos que iniciar algo à distância – sem muita previsão de quando isso iria acabar – era algo difícil, mas resolvemos encarar mesmo assim. Um ponto positivo disso tudo é que tínhamos agendas bem flexíveis e isso contribuía muito com nossos encontros. Foi sofrido de certa forma, mas sinto que a distância também nos fortaleceu", contou a influenciadora.

Com agenda profissional intensa e projetos futuros, Maju e Mateus seguem compartilhando momentos especiais com os seguidores, mas prezam pela privacidade na vida a dois. “A distância hoje já não nos assusta mais”, diz Maju, confiante no fortalecimento do relacionamento.