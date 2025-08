Maju Coutinho posta clique raro com o marido durante viagem

Durante viagem pelo Pará, Maju Coutinho posta selfie ao lado do esposo e chama a atenção com rara aparição do amado em sua rede social

A apresentadora Maju Coutinho compartilhou novas fotos de sua passagem por Belém, no Pará, com o seu marido, Agostinho Paulo Moura. Nesta terça-feira, 05, a jornalista da Globo compartilhou cliques curtindo no local e chamou a atenção com o registro raro do amado.

Primeiro, a comunicadora do Fantástico publicou uma foto feita pelo companheiro e, em seguida, apareceu em uma selfie sorridente com ele.

"Pela luz dos olhos dele. Belém do Pará. Aniversário Gaby Amarantos", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Em novembro de 2024, Maju Coutinho comemorou 15 anos com Agostinho. "São 15 anos de muitas alegrias, algumas tristezas, uma série de momentos mágicos. 7 endereços. Vida em SP, vida no Rio. Várias viagens, bons amigos, lindos encontros. Celebramos e agradecemos. Majutinho ou Agoju", escreveu ela na ocasião.

Nome completo e formação: Maria Júlia dos Santos Coutinho Moura, conhecida como Maju Coutinho, nasceu em São Paulo, em 10 de agosto de 1978. É jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero e iniciou sua carreira como estagiária na Fundação Padre Anchieta, passando por diversos cargos até se tornar repórter na TV Globo.

Marcos na carreira na Globo: Em 2013, ganhou destaque ao apresentar previsões do tempo nos telejornais Jornal Hoje e Jornal Nacional. Em fevereiro de 2019, tornou-se a primeira mulher negra a integrar oficialmente a bancada do JN. Desde novembro de 2021, comanda o Fantástico ao lado de Poliana Abritta.

Reflexões sobre sua atuação como jornalista: Em entrevista à CARAS, comentou estar satisfeita por poder atuar tanto como apresentadora quanto repórter. Disse: “Eu amo entrevistar”, ressaltando sua realização na função e o cuidado com sua saúde emocional e limites.

Atitude pública sobre racismo e imprensa: Maju já fez declarações contundentes no Fantástico sobre racismo, como no caso envolvendo Vini Jr., aposentando-se contra o preconceito e incentivando o debate sobre racismo estrutural.

Vida pessoal discreta e decisões sobre maternidade: Casada com o publicitário Agostinho Paulo Moura desde 2009, Maju afirmou que não planeja ser mãe, mas não descarta a possibilidade no futuro. Ela congelou seus óvulos, enfrentou pressões culturais sobre a maternidade e decidiu agir conforme seu corpo e consciência.

Maju Coutinho não quer ter filhos? Jornalista fala sobre pressão para engravidar

A jornalista Maju Coutinho esteve no sofá do Saia Justa e compartilhou suas reflexões sobre temas como a maternidade. Durante o papo com Eliana, Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, ela falou sobre a pressão e os desafios por trás da decisão de ter ou não filhos.

E ela destacou como é complexo decidir sobre a maternidade em uma sociedade que impõe diversas pressões sobre as mulheres. "Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei... O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?", questionou. Em outro momento, Maju detalhou que congelou seus óvulos: "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada". Confira o desabafo completo!