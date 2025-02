A atriz e apresentadora Maisa Silva renova o bronzeado à beira da piscina e chama a atenção dos seguidores ao exibir físico nesta terça-feira, 11

A atriz Maisa Silva, de 22 anos, publicou uma série de registros de biquíni de cor preta para mostrar os seus dias de descanso no Ceará . As imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, mostram a artista em diversas poses no lugar paradisíaco. A famosa ainda escreveu na legenda da publicação:

"So close to heaven, but so far from everyone [Tão perto do paraíso, mas tão longe de todos, em inglês]", escreveu nesta terça-feira, 11.

Nas fotos, Maisa também exibiu detalhes do local em que está hospedada. A atriz desembarcou no final de semana em Fortaleza, capital cearense, para participar do casamento de Luma Cesar, filha do apresentador Cesar Filho.

Na seção de comentários, Maisa foi muito elogiada pelos fãs. "Lindíssima", escreveu um. "Musa", cravou outro; "Uma bela mulher", disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva surge deslumbrante em casamento no nordeste

Maisa Silva marcou presença na festa de casamento da jovem Luma Cesar, que é filha de Cesar Filho e Elaine Mickely. Luma se casou com Ed Beccle em um resort no Ceará com muito luxo e elegância.

Maisa foi clicada ao lado da atriz Pietra Quintela. As estrelas da TV apareceram deslumbrantes com looks impecáveis para acompanharem a cerimônia religiosa da amiga. Pietra apostou em um vestido rosa em tecido fluído e completou o visual com uma mini bolsa prateada. Já a apresentadora surgiu com um longo laranja sem alças e com fenda poderosa na perna. Confira!

