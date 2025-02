Maisa Silva usa look deslumbrante em casamento de Luma César

A atriz Maisa Silva elegeu um vestido belíssimo off white para prestigiar o casamento civil de Luma Cesar, herdeira de Cesar Filho

A atriz Maisa Silva esteve presente no casamento civil de Luma Cesar, primogênita do jornalista Cesar Filho e Elaine Mickely, realizado na última sexta-feira, 7. A herdeira dos famosos oficializou a união com o empresário inglês Ed Beccle em um resort em Fortaleza, no Ceará, ao lado de familiares e amigos próximos.

Para prestigiar o evento, Maisa apostou em um look deslumbrante off white, assim como os demais convidados do casal. O vestido escolhido pela intérprete de Bia em 'Garota do Momento', da TV Globo, trata-se de uma peça longa e sem alças.

A produção de Maisa Silva para o casamento de Luma e Ed Beccle ainda contou com diversas joias como colar, pulseiras e aneis. Por meio das redes sociais, a atriz mostrou detalhes do look belíssimo. "Celebrando o amor", escreveu ela na legenda da postagem.

Vale lembrar que a cerimônia religiosa dos noivos acontecerá neste sábado, 8, concluindo os três dias de celebração. Na última quinta-feira, 6, Luma Cesar e Ed Beccle realizaram um jantar para os convidados.

Confira o look de Maisa Silva:

O vestido de Elaine Mickely para o casamento da filha

A estrela Elaine Mickely, que é a esposa do apresentador Cesar Filho, escolheu um vestido deslumbrante para ir ao casamento da filha mais velha, Luma Cesar, com Ed Beccle. A cerimônia civil aconteceu no final da tarde de sexta-feira, 7, em Fortaleza.

Os noivos pediram para todos os convidados e a família irem ao casamento com roupas brancas. Assim, a mãe da noiva apareceu com um vestido longo branco com detalhe em formato de laço desconstruído na parte da frente e completou o visual com joias prateadas; confira o look completo!

