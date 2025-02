Maisa Silva mostra boa forma após treino: 'Miss bumbum'

Em suas redes sociais, a atriz Maisa Silva postou uma foto em que aparece após o treino e exibiu a sua boa forma. Confira!

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina comm seus mais de 48 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 5, a atriz publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece após o seu treino. Na imagem, a famosa surgiu com um conjunto de top e shorts na cor lilás, que ressaltou ainda mais a sua boa forma.

Maisa ainda afirmou que foi difícil concluir o treino. "Bom dia, gatinhas Miss Bumbum. Hoje fomos às 7h30, menos pior que segunda às 7h. E com TPM. Foi horrível", escreveu ela.

Atualmente, Maisa Silva está no ar como a Bia de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Bastidores

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 46 milhões de seguidores. Na sexta-feira, 31, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos bastidores de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo, em que ela interpreta Bia.

Na legenda, a famosa agradeceu pela oportunidade de dar vida á personagem. "Diretamente do Boliche Bowling Rock para celebrar nossa linda novela e para agradecer o imenso carinho que vocês têm com o nosso trabalho! Bia (sua louca), que presente você na minha vida. Ainda não encontrei as palavras exatas para descrever tamanha gratidão, sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas por enquanto, fiquem com os próximos capítulos de Garota do Momento. Está sendo um CHUÁAAAA", escreveu ela.

Maisa Silva movimentou as redes sociais ao compartilhar novas fotos em seu perfil no Instagram. No ar em Garota do Momento, da TV Globo, a atriz, que surgiu de cabelo liso, relembrou a época em que tinha 16 anos de idade, quando ainda não tinha passado pela transição capilar.

"It feels like summer 16", escreveu Maisa na legenda da publicação. Em português, a frase significa "Parece o verão de 16".

