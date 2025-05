Maisa Silva impressiona ao surgir de noiva: 'A primeira vez a gente nunca esquece'

A atriz Maisa Silva chamou a atenção ao mostrar sua personagem, Bia, na novela 'Garota do Momento', usando um vestido de noiva

Maisa Silva chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 3, ao compartilhar algumas fotos nos bastidores da novela Garoto do Momento, da TV Globo, e que interpreta a personagem Bia.

Nas imagens publicadas em seu perfil oficial, a atriz aparece fazendo várias poses vestida de noiva e também surgiu sorridente com outras atrizes do elenco: Leticia Colin (Zélia), Bete Mendes (a Arlete), Lilia Cabral (Maristela), Carol Castro (Clarice), e Cilene Guedes (Carolina).

Além disso, Maisa brincou sobre Bia ter aceitado se casar com Beto, personagem de Pedro Novaes. No folhetim, a jovem fingiu que eles dormiram juntos após o rapaz ficar muito bêbado. Os dois foram flagrados juntos e ele precisou terminar o noivado com Beatriz (Duda Santos) para cumprir a obrigação de casamento.

"A Bia disse YES!!! (mas o Beto não tinha perguntado nada)", disse a artista na legenda da publicação. Depois, ela também celebrou sua primeira vez vestida de noiva na ficção. "A primeira vez de noiva a gente nunca esquece!", finalizou.

O post recebeu diversos comentários. "Linda", elogiou Lilia Cabral. "É sinal de que você cresceu e tá mais perto da vida imitar a arte hahahah", avisou Larissa Manoela. "Ronaldo infartando em 3, 2, 1", brincou João Vitor Silva, que interpreta Ronaldo, apaixonado por Bia. "Tá linda, mesmo não tendo casamento", disse uma seguidora.

Confira:

Maisa Silva abre o jogo sobre vontade de ser mãe

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz fez uma publicação em sua conta no X, antigo Twitter, e abriu o jogo sobre a vontade de ser mãe.

"Não tenho o sonho de ser mãe, mas eu tenho o de ser uma avó PIKA!!! Eu tenho certeza que serei uma avó fod***, brava com todos, muito fofa, amada com os meus netinhos. Tudo por eles, a veia vai se envergar no meio para realizar os sonhos dos netinhos", disse ela. Confira!

