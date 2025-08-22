Maisa se pronuncia sobre rumores após ser flagrada com Memphis

A atriz e apresentadora Maisa Silva responde aos boatos após ser flagrada em festa com o jogador Memphis Depay

Na noite de quinta-feira, 21, a atriz Maisa foi flagrada com o jogador holandes Memphis Depay na festa de João Silva, filho de Faustão. Após repercussão de boatos sobre possível romance, a apresentadora resolveu se pronunciar sobre o caso, nesta sexta-feira, 22.

Ela negou os rumores e afirmou que é apenas amiga do jogador. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos”, disse Maisa ao Portal Leo Dias.

Os comentários sobre o possível affair se iniciaram em fevereiro deste ano, quando Maisa e Memphis passaram a interagir mais nas redes sociais.

O holandes publicou um vídeo da atriz em seu perfil oficial, com a legenda em inglês: “Essa sabe viver”. O registro foi feito em janeiro, quando Maisa visitou a Neo Química Arena e assistiu a um jogo do Corinthians.

Na época, a equipe de assessoria da atriz negou os boatos ao afirmarem que o suposto affair não se passava de “fake news”. A equipe também alegou que medidas judiciais seriam tomadas com aqueles que fizessem publicações sobre o assunto sem uma confirmação. Mesmo assim, os seguidores não pararam com as especulações.

Com o surgimento do novo flagra da atriz e do jogador, os rumores voltaram a crescer nas redes sociais, indo desde memes a debates sobre o suposto romance.

Maisa vai ao show de Luan Santana e homenageia o cantor nas redes

Durante esta semana, a atriz e apresentadora Maisa Silva, compareceu ao show do Luan Santana, em São Paulo. Ao chegar em casa, ela aproveitou para fazer uma homenagem nas redes sociais.

“Show do Luan Santana é muito bom porque parece karaokê. Você sai com alma lavada quando sabe cantar todas as músicas de um show. É muito bom e eu GRITO sempre, aí a maioria dos meus vídeos saem estragados”, escreveu ela em seu perfil no X, antigo Twitter.