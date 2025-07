Maisa revela não sonhar com maternidade: 'Tenho mais medo do que de casar'

Durante participação em podcast, Maisa Silva, de 23 anos, disse que não tem o sonho de ser mãe; atriz está solteira desde 2021

Durante sua participação no podcast Chapéus Há Muitos, apresentado por Ana Pinta Ribeiro, a atriz e apresentadora Maisa Silva falou abertamente sobre suas perspectivas em relação à maternidade. Ao ser questionada se sonha em ter filhos, ela respondeu de forma direta.

"Não, não tenho. Tenho muito sonho de casar, de ser mãe não. Mas sinto que vai acontecer de maneira natural", afirmou.

Maisa explicou que, embora algumas amigas demonstrem um forte desejo de serem mães, esse sentimento não faz parte de suas prioridades. Segundo ela, o casamento ainda é um sonho que deseja realizar, mas a maternidade, apesar de possível, é algo que ainda lhe causa certo receio.

"Tenho umas amigas que têm [o sonho]. Eu não falo que ser mãe é um sonho, mas sei que vou ser, em algum momento da minha vida vai acontecer. Tenho a vontade, mas não tenho sonho. Acho que tenho mais medo de ser mãe do que de casar, é muita responsabilidade", declarou.

Solteira há quatro anos, atriz comenta exigências afetivas

Maisa também comentou sobre sua vida amorosa e os critérios que adota para escolher um parceiro. Solteira desde o fim do relacionamento com Nicholas Arashiro, em dezembro de 2021, ela explicou como a convivência com os pais influencia suas expectativas românticas.

"Tem algumas questões que eu falo, brinco que tenho 'daddy issues reversos'. Como ele tem um relacionamento muito saudável com a minha mãe, não consigo arrumar um namorado", afirmou.

A atriz ainda brincou sobre a dificuldade de encontrar alguém que atenda aos seus padrões: "Ele me ensina que não posso aceitar menos que isso, mas ele está fazendo demais, então ferrou. É por isso que estou solteira há tantos anos", finalizou, em tom bem-humorado.

