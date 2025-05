Maisa passeia no shopping com as amigas após curtir o aniversário em boate

A atriz e apresentadora Maisa é vista no VillageMall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, neste sábado, 24; ela completou 23 anos na última quinta-feira, 22

Neste sábado, 24, a atriz e apresentadora Maisa Silva foi fotografada ao lado de amigas no shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro . Os cliques acontecem após a jovem celebrar o seu aniversário de 23 anos em uma boate na Gávea, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 23. Nos novos registros, a artista foi vista usando óculos escuros durante ida a um restaurante.

Para o look, Maisa elegeu uma blusa, calça e tênis, além de uma mini bolsa como acessório. Ela acenou para o paparazzo.

Confira, abaixo, os registros:

Aniversário com amigos famosos em boate

Para celebrar a chegada dos 23 anos de vida, Maisa convidou amigos famosos para curtir o seu aniversário em uma boate no Rio de Janeiro. Além de João Guilherme, de 23, amigo de longa data dela, a colegas de elenco da jovem na novela Garota do Momento, da TV Globo, estavam presentes.

Entre eles: Pedro Novaes, Duda Santos, o rapper L7NNON, Carol Castro e João Vitor Silva. Para a ocasião, Maisa foi vista usando um mini vestido estampado e botas de couro. Nos stories de seu perfil no Instagram, ela mostrou o look por meio de um vídeo e registrou ela curtindo momentos da festa.

Antes, na quinta-feira, 22, Maisa reuniu as amigas em uma celebração intimista, em um restaurante. A comemoração contou com um bolo temático da personagem Hello Kitty.

"23!!! Um novo ciclo se inicia e eu sigo agradecendo a Deus pela vida. Obrigada por tanto amor hoje e sempre!", escreveu ela ao compartilhar registros da comemoração. Confira!

