Maisa fala sobre desfilar no Carnaval: “É um trabalho árduo”

Atriz e apresentadora Maisa Silva esteve no Sambódromo para prestigiar amigo e comentou sobre relação com a festa e desafios dos desfiles

Maisa Silvamarcou presença na Marquês de Sapucaí na noite desta quinta-feira, 28, durante a festa de aniversário do RP Juan Moraes. A atriz e apresentadora conversou com a repórter Katherine Alves, do portal LeoDias, e falou sobre sua relação com o Carnaval, destacando a energia da celebração e o clima único da Sapucaí.

“Eu tô aqui pra celebrar o Ruan, que é uma pessoa maravilhosa, um amigo de anos, e também o Carnaval, que eu gosto bastante, eu frequento”, afirmou. Apesar da paixão pela festa, a artista contou que, até agora, sua participação sempre foi como espectadora, sem se envolver diretamente com escolas de samba.

Questionada sobre a possibilidade de aceitar um convite para desfilar, Maisa foi sincera ao avaliar o esforço necessário. “Ai, não sei, gente, porque o trabalho que envolve é muito árduo, então eu bato palma pra todo mundo que faz parte. Acho que eu tenho que comer muito arroz e feijão antes de pensar”, brincou, reforçando que ainda não se sente pronta para encarar o desafio.

A atriz comentou que tem grande admiração por quem dedica tempo e energia aos desfiles. Para ela, acompanhar a festa da arquibancada ainda é a melhor opção, mas não descartou a possibilidade de um dia aceitar um convite. “Quem sabe no futuro, né?”, disse, deixando espaço para expectativa.

Sobre o evento

O evento reuniu diversos nomes da televisão e da música, transformando a Sapucaí em palco para celebridades e amantes da festa. Além de Maisa, marcaram presença nomes como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Ludmilla, João Guilherme, Alice Wegmann e outros, que aproveitaram a noite para celebrar juntos.

Maisa, que sempre tem uma agenda de gravações e projetos, comentou ainda que esses momentos são importantes para se conectar com amigos e recarregar as energias. Ela destacou que prestigiar pessoas queridas e aproveitar o clima do Carnaval são oportunidades que ajudam a equilibrar a rotina profissional com a vida pessoal.

