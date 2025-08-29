CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Maisa fala sobre desfilar no Carnaval: “É um trabalho árduo”
Atualidades / Sapucaí

Maisa fala sobre desfilar no Carnaval: “É um trabalho árduo”

Atriz e apresentadora Maisa Silva esteve no Sambódromo para prestigiar amigo e comentou sobre relação com a festa e desafios dos desfiles

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 17h24

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maisa
Maisa - Foto: Reprodução / Instagram

Maisa Silvamarcou presença na Marquês de Sapucaí na noite desta quinta-feira, 28, durante a festa de aniversário do RP Juan Moraes. A atriz e apresentadora conversou com a repórter Katherine Alves, do portal LeoDias, e falou sobre sua relação com o Carnaval, destacando a energia da celebração e o clima único da Sapucaí.

“Eu tô aqui pra celebrar o Ruan, que é uma pessoa maravilhosa, um amigo de anos, e também o Carnaval, que eu gosto bastante, eu frequento”, afirmou. Apesar da paixão pela festa, a artista contou que, até agora, sua participação sempre foi como espectadora, sem se envolver diretamente com escolas de samba.

Questionada sobre a possibilidade de aceitar um convite para desfilar, Maisa foi sincera ao avaliar o esforço necessário. “Ai, não sei, gente, porque o trabalho que envolve é muito árduo, então eu bato palma pra todo mundo que faz parte. Acho que eu tenho que comer muito arroz e feijão antes de pensar”, brincou, reforçando que ainda não se sente pronta para encarar o desafio.

A atriz comentou que tem grande admiração por quem dedica tempo e energia aos desfiles. Para ela, acompanhar a festa da arquibancada ainda é a melhor opção, mas não descartou a possibilidade de um dia aceitar um convite. “Quem sabe no futuro, né?”, disse, deixando espaço para expectativa.

Sobre o evento

O evento reuniu diversos nomes da televisão e da música, transformando a Sapucaí em palco para celebridades e amantes da festa. Além de Maisa, marcaram presença nomes como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Ludmilla, João Guilherme, Alice Wegmann e outros, que aproveitaram a noite para celebrar juntos.

Maisa, que sempre tem uma agenda de gravações e projetos, comentou ainda que esses momentos são importantes para se conectar com amigos e recarregar as energias. Ela destacou que prestigiar pessoas queridas e aproveitar o clima do Carnaval são oportunidades que ajudam a equilibrar a rotina profissional com a vida pessoal.

Leia também: Maisa se pronuncia sobre rumores após ser flagrada com Memphis

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Carnavalmaisa
Maisa Silva Maisa Silva  

Leia também

Declarações

Karoline Lima e Tainá Militão - Foto: Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Tainá Militão trocam farpas na internet por causa de Léo Pereira

Namoro

Matheus Freire e Rico Melquiades - Foto: Reprodução / Instagram

Matheus Freire assume ter reatado com Rico Melquiades

Maternidade

Alice Wegmann - Foto: Reprodução / Instagram

Alice Wegmann abre o coração sobre o sonho de ser mãe

Solteiro

Benício Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Benício Huck fala sobre relacionamentos após término com Duda Guerra

Fama

Bruna Marquezine - Fotos: Roberto Filho/BrazilNews

Bruna Marquezine desabafa sobre o que a incomoda na fama

Família

Murilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro

Murilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro

Últimas notícias

Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela guarda segredo devastador e teme perder Celso
Eduardo SuplicyEduardo Suplicy passa por cirurgia e explica a necessidade do procedimento
Álvaro XaroÁlvaro Xaro fala sobre desafios de participar do Dança dos Famosos
Karoline Lima e Tainá MilitãoKaroline Lima e Tainá Militão trocam farpas na internet por causa de Léo Pereira
Princesa DianaPrincesa Diana: O passo a passo de como foi o último verão da vida dela
Tony Ramos posa ao lado de Suely Franco e Marcello NovaesAtor de Dona de Mim recebe alerta da numerologia para próximos meses: 'Não é à toa'
Ticiane Pinheiro, Manuella e Rafaella JustusTiciane Pinheiro encanta ao mostrar dia de beleza com as filhas
Carol Peixinho e ThiaguinhoThiaguinho e Carol Peixinho comentam a pressão de gravidez aos 40
Matheus Freire e Rico MelquiadesMatheus Freire assume ter reatado com Rico Melquiades
Lore Improta e Léo SantanaLore Improta esbanja beleza durante passeio de barco com Léo Santana
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade