Mais magra, Thais Carla curte dia romântico com o marido

Depois da cirurgia bariátrica, Thais Carla aparece mais magra ao curtir refeição romântica com seu marido, Israel Reis

A dançarina Thais Carla compartilhou um momento romântico que viveu com seu marido, Israel Reis. No Dia dos Namorados, eles foram para uma casa sozinhos e fizeram uma refeição juntos.

Nas redes sociais, ela mostrou vídeos dos dois trocando beijos, carinhos e até dançando juntos enquanto cozinhavam. Logo depois, eles se sentaram para o jantar romântico.

Vale lembrar que Thais Carla está 45 quilos mais magra. Ela perdeu 30 quilos antes de realizar a cirurgia bariátrica no final de abril deste ano. Depois do procedimento, ela já perdeu mais 15 quilos.

O emagrecimento de Thais Carla

Em entrevista para Leo Dias, Thais Carla contou que fez a bariátrica no estilo bypass e está em fase de adaptação em sua nova rotina alimentar. Ela estava com quase 200 quilos quando decidiu ser operada e precisou perder 30 quilos para conseguir realizar a cirurgia. "Fez bypass, corta o estomago e pega o intestino e pega para absorver mais. Tudo o que come, você absorve menos. Estava só no copinho, fui para o pastoso e agora posso mastigar algumas coisas. Tipo uma torradinha, fruta à vontade, carne, mas tudo tem que ser molinho", disse ela.

Inclusive, a dançarina contou quanto já emagreceu. Ela disse que entrou na sala de cirurgia com 170 kg e, hoje em dia, ela está com 155 kg, o que foi um emagrecimento de cerca de 15 kg em menos de dois meses de cirurgia.

Ao falar sobre a decisão de fazer a cirurgia para emagrecer, Thais Carla contou que optou pelo procedimento para parar de tomar o remédio para diabetes e conseguir acompanhar as filhas nas atividades. "Eu lutei muito só, tudo caia sobre mim. Se eu colocasse uma foto, falavam do meu peso. Nada estava insatisfeito. Eu tive diabetes gestacional, eu consegui controlar, mas não ia parar de tomar remédio. A minha médica falou que precisava fazer outro movimento para parar de tomar remédio. E também existia o cansaço sobre estar falando contra a gordofobia e sendo atacada pelas pessoas gordas", disse ela, e completou: "A minha decisão não foi pela estética. Foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar. é horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando no que vai comer e eu vou pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo".

