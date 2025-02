Maíra Cardi revela insegurança com a maternidade: 'Apavorada'

Em suas redes sociais, Maíra Cardi fez um desabafo sobre a maternidade e revelou que se sente apavorada quando pensa em ter mais filhos

Nesta sexta-feira, 27, Maíra Cardi postou um vídeo em suas redes sociais em que comenta sobre a adaptação escolar da filha Sophia, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Arthur Aguiar.

“Ela estava melhorando na escola, já me esquecia às vezes. No começo, eu ficava na sala com ela no colo. Depois, ficava na frente, segurando minha mão. E assim foi indo... até que começamos o processo de desmame", contou ela.

Em seguida, a life coach revelou que pretende passar pelo processo de fertilização in vitro (FIV) para tentar ter gêmeos, mas se sente apavorada quando pensa em ter mais filhos.

"Eu não tenho mais idade para esperar, então já queria logo dois. Mas estou sufocada, apavorada... Meu coração palpita quando penso em engravidar", contou ela, que sofreu um aborto espontâneo no ano passado e perdeu o filho que esperava com o atual marido Thiago Nigro.

Além de Sophia, Maíra também é mãe de Lucas, de 24 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Alerta

Maíra Cardi resolveu abrir o coração e fazer um novo desabafo por meio das redes sociais, sobre a adaptação de sua filha, Sophia Cardi à nova escola. Recentemente, elas se mudaram para Alphaville, em São Paulo, e a transição tem sido difícil para a criança, segundo a influenciadora digital e coach. "Estou exausta, mas não é um cansaço físico, e sim mental", confessou. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveirafaz alerta sobre fase difícil da criança. “Receio muito grande”, destaca.

A especialista explica que para a criança, as mudanças geram ansiedade e insegurança. “E se a gente parar para pensar, a filha da Maíra já passou por alguns processos de mudança, já teve a separação, a ida e vinda dos pais dela, Maíra e Arthur Aguiar. Agora uma mudança de casa, uma mudança de escola (...) Toda mudança gera uma frustração, uma insegurança e um receio do que vai mudar. A Maíra relata que a Sophia não quer sair do colo dela, mesmo nas tarefas cotidianas. No fundo, é um receio muito grande de perder a mãe”, diz.

“De maneira alguma a Maira fez algo que tenha gerado essa insegurança, mas mudanças geram, sim, insegurança, ansiedade, deixa a criança em estado de alerta e ela fica ainda mais independente, porque ela não quer correr o risco de não ter a mãe à sua vista. Essas mudanças – de cidade, às vezes, uma separação, mudança de País, início em uma nova escola – podem vir de uma maneira tranquila para algumas crianças, que talvez estejam mais estruturadas; e de uma maneira mais intensa para outras crianças, que já passaram ou estão passando por uma fase um pouco mais delicada”, emenda Letícia.

Segundo a psicóloga, é importante o que a influenciadora vem fazendo por sua filha, de estar presente, atenta e dando segurança. “E essa exaustão mental (da Maíra) é muito mais acentuada do que a exaustão física. É um momento em que a Sophia precisa da Maíra; e a Maíra vai precisar ter os momentos dela de descansar, mas também compreender que é uma fase, um período, e que da mesma maneira como a crise começou, ela também vai terminar. E a criança em pouco tempo consegue se adaptar”, conclui.

