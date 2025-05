Maíra Cardi revela como descobriu e 'escondeu' gravidez de Thiago Nigro

Em entrevista para a CARAS, Maíra Cardi revela como descobriu segunda gravidez com Thiago Nigro e fez surpresa para o esposo em Bahamas

Nos últimos dias, Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram que estão esperando seu segundo bebê após perderem o primeiro por conta de um aborto espontâneo. Em entrevista concedida para a CARAS Brasil, durante o lançamento dos livros deles, a coach revelou como descobriu que está grávida novamente e fez para fazer uma surpresa para o esposo.

Agora com mais de três meses de gestação, a ex-BBB contou que resolveu fazer o teste quando estava de algumas semanas durante uma viagem. A iniciativa teria vindo do marido, que ficou preocupado ao pensarem em tomar vinho, já que ela estava com a menstruação atrasada.

"A gente estava em Bahamas e aí a gente decidiu que a gente ia tirar uma noite para gente tomar um vinho e aí gente falou: 'mas e se por acaso você tiver grávida?', porque ela não tinha menstruado ainda, só que a gente tinha acabado de perder", relembrou o Primo Rico, que lançou seu livro "O Homem Que Comprou o Tempo".

Após ele ir atrás do teste, Maíra Cardi resolveu fazê-lo durante a madrugada e guardar o segredo por 12 horas para o marido até contar a notícia para ele na praia com o pôr do sol. "Na verdade, eu não fiz o teste escondido dele, ele correu atrás pra comprar o teste, só que ele comprou à noite e pensei: 'vou fazer isso de madrugada'. Quando eu fiz de manhãzinha, era cedo, cinco horas da manhã, ele estava dormindo, não falei, não comentei, quando mais ou menos deu uma cinco da tarde, ele falou assim: 'e aí, você não vai fazer o teste?', aí eu falei: 'ah, não deu tempo', e aí eu meio que dei uma enganada", revelou como fez.

Nesta quarta-feira, 30, Maíra Cardi e Thiago Nigro receberam os fãs em uma noite de autógrafos em uma livraria em São Paulo. Cada um lançou seu livro, "O Que Se Come no Céu?", é o dela, e o "Homem Que Comprou o Tempo" é o dele.

Maíra Cardi e Thiago Nigro conversam com a CARAS - Foto: Reprodução CARAS

Maíra Cardi teve diagnóstico assustador na gravidez

A coach Maíra Cardi anunciou no sábado, 26 abril, que está grávida do marido, Thiago Nigro. Após a revelação, ela fez uma nova publicação nas redes sociais para contar que foi diagnosticada com trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

A origem da doença pode até ser hereditária e as ginecologistas Graziela Canheo, especialista em reprodução humana da La Vita Clinic, e Paula Fettback, especialista em reprodução assistida, explicaram em entrevista para a CARAS Digital como acontece essa predisposição, que pode até levar a um aborto.