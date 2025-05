Maíra Cardi revela ciúmes da filha em sua nova gravidez: 'Ela tem'

Grávida, Maíra Cardi contou como a filha, Sophia, tem lidado com a nova gestação; influenciadora será mãe de outra menina

Maíra Cardi está vivendo uma nova fase em sua vida. Recentemente, a coach e influenciadora digital revelou que está à espera de seu terceiro filho, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.

A famosa, que será mãe de uma menina, já possui dois herdeiros: Lucas Cardi, de 24 anos, e Sophia Cardi, de 6. Durante uma conversa com o público que a acompanha, Maíra contou como a filha, que deixou de ser a caçula, tem lidado com a novidade.

De acordo com a coach, apesar de ter ficado muito feliz com a vinda de uma irmãzinha, Sophia já demonstrou ciúmes em alguns momentos. " Ela está enciumada, mas é normal. Ela queria muito que fosse menina, por motivos óbvios. Ela já tem dois irmãos", contou a famosa, referindo-se ao primogênito, Lucas, e Gabriel, filho mais novo de Arthur Aguiar - pai da menina.

"Ela ficou muito feliz com isso. Só que, às vezes, ela dá umas ‘cutucadas’ no Thiago. Ele fala: ‘Ah, minha menininha está vindo’. Esses dias ela falou assim: ‘Daqui a pouco já vem a sua menininha, que você tanto fala'", relatou Maíra Cardi. No entanto, segundo a influenciadora, a 'crise de ciúmes' é minúscula perto da felicidade da menina.

"Ela tem um ciumezinho, mas é um ciúme normal, saudável, de criança. Ela ora todas as noites, passa óleo na minha barriga e fala: ‘Vamos orar pela bebêzinha'", completou a famosa, reforçando o quanto a pequena está feliz e animada em ganhar uma irmã .

A reação de Sophia com a nova gravidez de Maíra Cardi

Recentemente, Maíra Cardi encantou os seguidores ao compartilhar um registro de Sophia Cardi descobrindo que ganhará uma irmã. Por meio das redes sociais, a coach publicou um vídeo da pequena recebendo a notícia do sexo da bebê.

No registro, é possível ver a alegria de Sophia, que corre para abraçar a babá, Preta. A reação encantadora da menina não passou despercebida pelos internautas, que comentaram sobre o grande carinho que ela sente pela mulher; confira detalhes!

