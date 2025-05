A influencer Maíra Cardi exibe uma série de fotos durante balanço de abril; ela e o marido, Thiago Nigro, descobriram o gênero do bebê recentemente

A influencer Maíra Cardi, de 41 anos, veio, por meio de uma publicação feita neste domingo, 4, desabafar sobre os últimos dias. Isso porque a coach reuniu uma série de fotos ao fazer um balanço de abril. Grávida de três meses do terceiro filho, a famosa escreveu um longo texto na legenda da publicação.

"Essa primeira foto é de hoje de manhã. Tenho acordado todos os dias com uma picada bem dolorida… Este fim de semana, faríamos uma viagem que queríamos muito, mas infelizmente não foi possível. Em breve, vocês saberão o porquê… Nem todos os dias são fáceis, mas eu tento sempre focar nas coisas boas — e como acontecem coisas boas também!

Revendo o rolo da câmera deste mês, percebi que tiramos poucas fotos… E vivemos momentos tão lindos! As fotos teriam deixado essas memórias registradas para sempre. Conforme a vida vai acontecendo, ela vai nos engolindo… e a gente vai deixando de registrar os momentos felizes. No começo do nosso relacionamento, eu fotografava tudo!

"Hoje eu só vivo — o que é maravilhoso — mas me dei conta de que, um dia, posso acabar esquecendo… Por isso, deixo aqui algumas fotos do nosso mês. Para não me esquecer de que a vida merece ser contemplada!", encerrou.

Confira, abaixo, a série de imagens de abril mencionadas por Cardi:

Diagnóstico

No dia 26 de abril Maíra Cardi anunciou que está grávida do marido, o coach de finanças Thaigo Nigro . Logo após, ela anunciou que foi diagnosticada com trombofilia - predisposição do sangue em formar coágulos, que pode levar a complicações.

Em entrevista à CARAS Digital as ginecologistas Graziela Canheo, especialista em reprodução humana da La Vita Clinic, e Paula Fettback, especialista em reprodução assistida, explicaram como ocorre a predisposição, que pode até levar a um aborto. Saiba mais!

Maíra Cardi e Thiago Nigro descobrem o gênero do bebê

No último dia 1 de maio, Maíra e Thiago descobriram o gênero do primeiro filho juntos. A influencer, inclusive, publicou um vídeo do momento especial, que aconteceu na mansão da família.

Ela havia justificado que não sentiu vontade de fazer um chá revelação com festa, diante disso, decidiu descobrir o gênero do terceiro filho de forma simples. Confira!

