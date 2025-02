Maíra Cardi joga anjos de sua casa após conselho de cantora Gospel: 'Não pode'

Após receber conselho de Isadora Pompeo, Maíra Carda joga enfeites de sua casa que remetiam aos anjos; entenda o que aconteceu

A influenciadora Maíra Cardi revelou em um vídeo que precisou se desfazer de alguns enfeites de sua casa. Ao ver objetos de anjos e asas deles em um lugar, a esposa de Thiago Nigro contou que a cantora Gospel, Isadora Pompeo, pediu que ela jogasse as imagens fora.

Ao fazer a revelação, a ex-BBB deixou claro que a amiga pediu sua permissão para tirar os itens da mansão e explicou o motivo para isso. A artista então comentou com Maíra Cardi que as imagens de anjo não podem ser usadas por pessoas da religião delas.

"Isadora Pompeo foi lá em casa e jogou tudo fora, tudo de anjo, de estátua, disse que 'Crente não pode', jogou tudo fora minhas obras de arte", disse a mulher de Primo Rico.

"Ela [Isadora] vai lá em casa e ela arranca tudo", compartilhou Maíra sobre a amiga a ter alertado sobre a estátua ser um "anjo caído". "Eu tinha um desses gigante, que comprei em Miami, e aí a Isadora Pompeo ela falou 'Tira daí', e ela sentiu algum negócio, não sei o que foi. Mas isso é um anjo caído", explicou.

