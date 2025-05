Maíra Cardi interdita escritório e conta o motivo: 'Fiquei com medo'

Maíra Cardi contou em suas redes sociais que precisou interditar o seu escritório após descobrir um problema no sistema de refrigeração

Em suas redes sociais, Maíra Cardi sempre compartilha diversos momentos da sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 5, a life coach decidiu interditar seu escritório após notar um problema no ar condicionado. A famosa mostrou imagens onde é possível ver cogumelos e fungos na estrutura do aparelho, o que poderia causar riscos para as pessoas que frequentam o local.

"Simplesmente, no meu ar condicionado tem cogumelo. Como? Não sei, mas eu fiquei com medo de cheirar isso e ficar doidona", disse ela.

Maíra ainda afirmou que seus funcionários tiveram dificuldades para respirar e falar, o que fez com que ela chamasse imediatamente uma assistência técnica. "São dez unidades que ele faz o atendimento, da 201 a 210. O que aconteceu, por causa de serem interligados, o sistema nunca para e sua máquina sempre vai estar em trabalho", disse o técnico durante a explicação.

A umidade nas tubulações teria causado o problema. Além disso, Maíra ficou chocada ao descobrir que o sistema precisa de manutenção mensal. "São R$ 1.470 todos os meses só para a manutenção. Com desconto? Estou passada, mas vamos fechar todos mês", disse ela.

Desejo

Grávida de uma menina, Maíra Cardi revelou para a CARAS Brasil durante o lançamento de seu livro, O Que Se Come No Céu?, e de Thiago Nigro, O Homem Que Comprou o Tempo, qual é o desejo inusitado que está tendo durante a gestação.

Enquanto estava no local, a coach levou um pote com maçã "temperada" com limão e sal para melhorar seus enjoos. Segundo a famosa, ela está tendo um pouco de enjoo, mas nada demais, apenas não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Além disso, Maíra Cardi está comendo um alimento que nunca comia antes: a carne vermelha.

"Ando meio enjoada, não fico sem comer por mais de três horas, porque me enjoa muito, então dá a hora eu como. Mas, eu como de tudo, eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Frutas, legumes, tenho comido de tudo, a única coisa diferente que eu tenho comido é que eu nunca comi carne na minha vida, nunca, nunca comi carne vermelha e estou comendo", revelou como está.

"Então, eu falo: 'gente, que pessoa com personalidade, que já vem sabendo o que quer'. Eu não gosto, mas eu tenho que comer, eu sinto que eu preciso comer, o que não faz sentido, eu nunca comi na minha vida. Então eu não tenho dúvida que vai ter minha personalidade", brincou sobre a bebê ser uma pessoa de gênio forte.

