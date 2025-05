Maíra Cardi e Thiago Nigro lançam livros em São Paulo

A life coach Maíra Cardi lança o livro O que se Come no Céu? e o seu marido, o coach de finanças Thiago Nigro, divulga O homem que Comprou o Tempo

A life coach Maíra Cardi e o marido, o coach de finanças Thiago Nigro, fazem uma sessão de autógrafos na Livraria da Vila, do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 30. Grávida, a ex-BBB lança o livro O que se Come no Céu?, e seu marido: O homem que Comprou o Tempo.

Em entrevista à CARAS Brasil, os casal disse que as leituras se complementam e quem ler os dois livros descobrirá um segredo: "É complementar, além do easter egg [surpresa escondida] nos lviros", começou Maíra.

"Os dois pontos mais importantes na vida das pessoas, que elas mais buscam, são a saúde emocional e financeira. Então, a gente se complementa em escrever sobre os maiores desejos humanos", disse.

Nigro, por sua vez, refletiu: "Do que adianta você ter saúde e riqueza se você não encontrar o sentido em sua vida? Os livros misturam um pouquinho de tudo isso. E tem um segredinho para quem ler com muita atenção os dois livros" , avisou.

Eles ainda ressaltaram a influência de cada um no processo de escrita: "Nós fomos escrevendo, mostrando um ao outro, criticando... Se ajudando", pontuou Thiago. "Ele sentou e escreveu o dele; eu sentei e escrevi o meu; mas estávamos juntos o tempo inteiro. Fomos palpitando no livro um do outro. Houve uma troca", complementou Cardi.

Maíra Cardi e Thiago Nigro lançam livros em livraria em São Paulo | Foto: Clayton Felizardo/ BrazilNews - Foto: Clayton Felizardo/ BrazilNews

Os dois são casados desde 2023 e tentam ter o primeiro filho juntos. Há três meses, eles perderam o bebê que esperavam, que se chamaria Rafah. Na ocasião, Maíra descobriu que tinha trombofilia . Os dois anunciaram que estão esperando um bebê novamente noúltimo sábado, 26.

No primeiro casamento, Maíra teve com Nelson Rangel, Lucas Cardi, de 24 anos - que recentemente se casou com Thuani Todeschini. Da união que teve com o ator Arthur Aguiar nasceu Sophia, de seis anos.

Livros

Ambos os livros são publicados pela Citadel Editora.

Em O Homem que Comprou o Tempo, Nigro conta a história de Lídia, uma jovem que questiona seu lugar em um mundo moldado pelas expectativas de seu pai. Ela herda um presente enigmático: a Tábua do Tempo, que a transporta através do tempo, onde ela descobre as verdades que transcendem eras, entre elas que a riqueza material é fruto de sabedoria, paciência e da compreensão do tempo como um ativo valioso.

Já O que se come no céu? explora não só a comida que entra pela boca, mas também as emoções e experiências que nos "alimentam" todos os dias. Maíra propõe um convite para o leitor olhar para dentro de si, refletindo sobre as alegrias e as dores que nutrem.

Trombofilia

A trombofilia é a tendência aumentada de formação de coágulos de sangue no interior de veias ou artérias, impedindo o fluxo sanguíneo normal. Segundo o Ministério da Saúde, o maior risco está no possível desprendimento do coágulo e sua eventual movimentação na corrente sanguínea para outra área do corpo (processo chamado de embolia).

Na gravidez, a condição apresenta um risco maior para a saúde da mãe e do bebê. A trombose pode se formar devido a mudanças hormonais e compressão do útero na região pélvica.

O tratamento da trombofilia varia de acordo com o tipo da doença e outros fatores, como histórico de eventos trombóticos. Um dos tratamentos é o uso de medicamentos anticoagulantes.

