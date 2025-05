Maíra Cardi conta sinal divino que teve ao tentar anunciar gravidez: 'Derrubou'

Em exclusiva para a CARAS, Maíra Cardi conta sinal divino que ela e Thiago Nigro tiveram ao tentarem anunciar segunda gravidez logo no início

Após perder seu primeiro bebê com Thiago Nigro por conta de um aborto espontâneo, Maíra Cardi acabou anunciando sua segunda gestação apenas agora, quando já está de mais de três meses, diferente da última vez, que revelou a notícia logo no primeiro dia que fez o teste. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, a coach revelou o motivo pelo qual dessa vez esperou mais tempo.

Ao ser questionada durante o evento de lançamento de seu livro, O Que Se Come No Céu?, se teve receio de contar a gestação na rede social após a perda, a ex-BBB garantiu que não. Na verdade, a empresária e o esposo tiveram um sinal divino, que os impediu de postar logo de início a notícia.

"Fiquei zero receosa, a gente fez o vídeo, gravou e postou na hora só que o TikTok derrubou o vídeo na mesma hora que a gente postou, a gente tentou oito vezes e as oito vezes caiu. A gente olhou para cara um do outro e falei: 'acho que deus não quer que a gente poste'", revelou sobre terem tentado compartilhar o registro do anúncio feito por ela em Bahamas.

Thiago Nigro detalhou mais o que houve na ocasião: "Tem mais coisa, antes disso, quando a gente postou, antes do TikTok derrubar tinha 300 visualizações, então a gente falou: 'já tem gente vendo', melhor a gente postar, 'vamos por no Instagram?', 'vamos', aí depois da gente tentar oito vezes no TikTok, tentamos quatro vezes no Instagram e também não foi . A gente falou: 'quer saber? Deus não quer que a gente poste'. E aí a gente deixou isso em segredo" .

A influenciadora continuou falando da experiência que viveram. "Mesmo quando a gente postou esses dois segundos e essas 300 pessoas viram, elas não falaram, foi impressionante, a gente falou: 'é coisa de deus mesmo, silenciando as pessoas, vai ser no tempo dele', então a gente tinha certeza que ia ser no tempo de deus, uma semana antes da gente anunciar todo mundo começou a falar, escrever, aí a gente falou: 'agora é o tempo'", declarou como resolveu publicar o vídeo de quando fez a surpresa para marido.

Ainda durante a entrevista com a CARAS, o casal revelou como foi a descoberta da segunda gestação e como ela fez para "esconder" a gravidez por 12 horas do amado para fazer a surpresa em Bahamas.

Nesta quarta-feira, 30, Maíra Cardi e Thiago Nigro receberam os fãs em uma noite de autógrafos em uma livraria em São Paulo. Cada um lançou seu livro, O Que Se Come no Céu?, é o dela, e o Homem Que Comprou o Tempo é o dele.

